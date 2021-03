Joey Veerman op het matje geroepen na fel interview: ‘Dat was logisch ook'

Dinsdag, 2 maart 2021 om 10:40 • Laatste update: 10:54

Joey Veerman zou na dit seizoen graag de stap naar een Nederlandse topclub maken. Dat laat de middenvelder van sc Heerenveen weten in een interview met ESPN. In gesprek met voormalig ploeggenoot Kees Kwakman gaat Veerman in op zijn toekomst, de vergelijking met Frenkie de Jong en zijn uitgesproken mening die hij in interviews niet onder stoelen of banken steekt.

Afgelopen zomer verloor Heerenveen een oefenwedstrijd tegen De Graafschap met 5-1. Veerman hield zich na afloop van de verliespartij in de media niet in en verkondigde onder meer dat er nieuwe spelers moesten komen. “Ik ben toen wel even op het matje geroepen, dat was wel logisch ook”, aldus Veerman. “Ik zei ook dat spelers vijfhonderd volt op hun schoenen hadden en dat soort dingen moet je gewoon niet zeggen over je teamgenoten. Ik meende het zeker wel, maar toen vonden de trainer en technisch directeur (Johnny Janssen en Gerry Hamstra, red.) dat ik iets minder fel moest zijn in deze gesprekken.”

Kwakman vraagt in het interview wat Veerman ervan vindt dat er wordt gezegd dat hij vanwege zijn speelstijl wel wat weg heeft van Barcelona-middenvelder De Jong. “Ik vind dat lastig”, erkent de 22-jarige Veerman. “Als je een beetje kapt en draait ben je niet gelijk hetzelfde als Frenkie de Jong.” Volgens Veerman liet De Jong bij Ajax zien dat hij ‘de koning was van het uitspelen van mannetjes voor de verdediging en op het juiste moment de pass versturen’. “Ik heb Frenkie natuurlijk bij Ajax ook gezien en tegenover hem gestaan toen hij nog bij Jong Ajax speelde. Toen draaide hij een keer bij me weg, dat vergeet ik nooit meer. Het is niet aan mij om me te vergelijken met Frenkie de Jong.”

Ondanks een contract tot aan de zomer van 2024 is het niet ondenkbaar dat Veerman bezig is aan zijn laatste maanden in het shirt van Heerenveen. Gevraagd naar zijn toekomstplannen zegt de middenvelder dat hij graag voor de prijzen wil spelen. “De top van Nederland lijkt me heel leuk. En het is stiekem mijn droom om in het Spaanse voetbal terecht te komen”, aldus Veerman, die laat doorschemeren dat hij komende zomer een stap wil maken als de juiste kans zich voordoet. “Als er clubs komen waar ik het echt in zie zitten, en het gaat mis op de hoogte van het bedrag dat Heerenveen vraagt, dan zou ik wel teleurgesteld zijn. Maar ik denk dat iedere speler dat wel is.”

“Ik wil het graag proberen”, benadrukt Veerman over de volgende stap in zijn loopbaan. “Zo stond ik er ook in bij Volendam, dat ik het graag wilde proberen in de Eredivisie. Zo sta ik er nu weer in om bij de topclubs van de Eredivisie te spelen.” Veerman speelt sinds de zomer van 2019 voor Heerenveen en stond afgelopen zomer al in de belangstelling van diverse clubs uit Engeland en Spanje.