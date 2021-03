‘Liverpool dacht aan De Kuip als uitwijkmogelijkheid in Champions League’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 09:58 • Rian Rosendaal

Liverpool speelt volgende week woensdag in de returnwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen RB Leipzig en waarschijnlijk vormt de Hongaarse hoofdstad Boedapest wederom het decor voor de ontmoeting. Naar nu blijkt was De Kuip ook een serieuze optie voor Liverpool, maar een éénmalig bezoek aan het stadion van Feyenoord bleek uiteindelijk toch niet mogelijk te zijn.

Een woordvoerder van Feyenoord bevestigt dinsdag tegenover het Algemeen Dagblad dat er enkele weken geleden een verzoek is binnengekomen om De Kuip te mogen gebruiken voor de Champions League-wedstrijd. Vanwege de coronacrisis geldt er momenteel nog steeds een verbod op vliegtuigen met passagiers uit Groot-Brittannië, waardoor Rotterdam al snel geen optie meer was voor de clubleiding van Liverpool.

Volgens The Times was het Stadio Friuli van Udinese ook in beeld bij het bestuur van Liverpool. Desondanks heeft de regerend kampioen van Engeland gekozen voor een terugkeer in de Puskás Arena in Boedapest. Liverpool wist de eerste ontmoeting met Leipzig op 16 februari met 0-2 te winnen. Mohamed Salah en Sadio Mané tekenden voor de doelpunten in Hongarije, waardoor Liverpool op 10 maart met een comfortabele voorsprong aan de returnwedstrijd begint.

Liverpool moet op verzoek van de UEFA uitwijken voor de thuiswedstrijd in de achtste finale van het miljardenbal. De spelers van Leipzig zouden na een bezoek aan Anfield bij thuiskomst in Duitsland verplicht twee weken in quarantaine moeten, waardoor men in de knel komt met de duels in de Bundesliga. Hierdoor wordt zo goed als zeker opnieuw uitgeweken naar Hongarije.