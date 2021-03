Topschutter goed genoeg bevonden voor PSV: ‘Zou hem zo durven halen’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 09:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:33

Stan Valckx houdt er rekening mee dat Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis na afloop van dit seizoen vertrekt bij de Limburgse club. De manager voetbalzaken van VVV denkt dat de Griekse topschutter goed genoeg is voor de top in de Eredivisie en Valckx geeft in dat kader gratis advies aan PSV, de club die hij in het verleden als speler enkele seizoenen diende.

"Zijn voorkeur gaat uit naar de grotere voetballanden, maar hij heeft het ook goed naar zijn zin in de Eredivisie", benadrukt Valckx in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Hier kan hij mee in de top. Als ik bij PSV werkte, zou ik hem zo durven halen. Ook voor het bedrag dat wij hem waard vinden. Zeker weten", zo zegt de VVV-directeur over Giakoumakis, die in Venlo tot medio 2022 vastligt. Voorzitter Hai Berden meldde onlangs dat een eventuele verkoop van de aanvaller VVV minstens vijf miljoen euro moet opleveren.

Valckx vindt ook dat er aan de topscorer van de Eredivisie een aardig prijskaartje mag hangen, maar hij twijfelt aan de andere kant enigszins aan een forse transfersom, zeker in deze coronatijd. "Dat heeft zeker invloed. Op de prijs, op de concrete interesse. Maar ik twijfel niet dat wij voor Jako gaan krijgen wat wij voor ogen hebben. Hij staat er goed op, bij veel clubs. Tot nu toe is er niets gekomen wat heel interessant was, voor hem of voor ons." Valckx snapt dat Giakoumakis onder een vergrootglas ligt, maar hij ziet de spits niet puur als handelswaar.

"Er kan straks wel een club uit Saudi-Arabië komen die zestien miljoen biedt, maar hijzelf moet ook willen", legt Valkcx de bal bij de VVV-aanvaller, die tot dusver 23 scoorde in competitieverband. "Jako sprak in de winterstop uit dat hij bij ons wilde blijven, omdat hij de verwachting heeft dat hij in de zomer meer keuze zal hebben." Giakoumakis staat met VVV dinsdagavond tegenover Vitesse in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Eind januari maakte de topschutter nog alle doelpunten in de 4-1 overwinning van VVV op de Arnhemse club.