Tannane snapt klaagzang Gullit heel goed: ‘Dat is zó veranderd, joh’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 08:50 • Rian Rosendaal

Oussama Tannane constateert in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad dat er door de jaren heen het nodige is veranderd in de benadering van jonge voetballers. De spelmaker van Vitesse werd als beginnende speler keihard aangepakt door een ervaren speler als Gerald Sibon, iets dat volgens Tannane tegenwoordig nauwelijks nog voorkomt. In dat kader kan hij een recente uitspraak van Ruud Gullit heel goed begrijpen.

Gullit zag Zlatan Ibrahimovic onlangs in de derby tussen AC Milan en Internazionale (0-3) keihard uithalen naar zijn ploeggenoten en uit frustratie schoot de spits zelfs een bal keihard weg. "En dat mis ik nu in Nederland", zei Gullit als analist bij Ziggo Sport. "Je mag niks meer zeggen tegen spelers. Altijd maar een duimpje opsteken. Wie doet er zoals Ibrahimovic in Nederland?", vroeg de oud-aanvaller zich af. Tannane, die in het buitenland speelde bij Saint-Étienne en Las Palmas, kan zich goed vinden in de harde woorden van Gullit.

"Je moet hier altijd maar goed zijn met elkaar", verzucht de inmiddels 26-jarige Tannane. "Ik weet nog dat ik zestien, zeventien jaar was en bij Heerenveen te maken kreeg met Gerald Sibon, die tegen me begon te schreeuwen. Ik werd daar wel boos van, maar na de training kwam hij naar me toe: 'Wat een speler ben jij, man. Niet normaal. Ik bedoel het goed, hè? Ik wil je alleen maar beter maken.' Dat is zó veranderd, joh. Het lijkt wel alsof jonge jongens hun zelfvertrouwen verliezen als je tegen ze schreeuwt", trekt de aanvallende middenvelder een duidelijke vergelijking met zijn eigen begintijd in het profmileu.

"En als je het doet, dan wordt er gesproken over hoe je dat doet, of over de gebaartjes die je maakt. Dus schreeuw je zelf ook maar niet zo vaak naar ploeggenoten", geeft Tannane een inkijkje in zijn manier van werken bij Vitesse. "Er wordt van je gevraagd dat je ze anders behandelt. Ze zijn jong, gevoelig, dit, dat. Maar je bedoelt het goed, hè? Ík denk dat het je beter maakt, dat je thuiskomt en toch gaat nadenken over wat je beter kunt doen. Beter dan dat je als achttienjarige slechte ballen geeft en alleen maar hoort hoe goed het was", geeft de voormalig jeugdspeler van Ajax en PSV mee aan zijn jongere ploeggenoten in Arnhem.

Tannane zou graag nog eens de harde wetten van het voetbal in het buitenland van dichtbij meemaken, ondanks een doorlopend contract bij Vitesse tot medio 2022. Een zomers vertrek wordt niet bij voorbaat uitgesloten. "Daar gaan dingen toch anders", verwijst hij naar de mentaliteit in de buitenlandse competities. "Daar praten ze niet over een ruzietje. Ik heb vier jaar in het buitenland gespeeld en ja, ik mis die mannenwereld wel een beetje", aldus de middenvelder, die dinsdagavond ten koste van VVV-Venlo de finale van de TOTO KNVB Beker hoopt te bereiken.