L’Équipe: Mitchel Bakker misdroeg zich na zege Paris Saint-Germain

Dinsdag, 2 maart 2021 om 08:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:04

Mitchel Bakker heeft zich zaterdagavond na de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain in en tegen Dijon (0-4) misdragen, zo verzekert L’Équipe. De Franse sportkrant claimt dat de linksback absoluut niet te spreken is over zijn huidige rol onder trainer Mauricio Pochettino en daar gedroeg hij zich afgelopen zaterdag ook naar.

Bakker kwam in het uitduel niet binnen de lijnen en moest daarna met alle andere spelers die weinig tot niet hadden gespeeld enkele loopvormen uitvoeren. Al snel werd volgens L’Équipe duidelijk dat hij daar niets voor voelde. “Hij was snel klaar met de instructies van de fysieke trainers”, zo valt in het artikel te lezen. Bakker schopte tegen een paar reclameborden en liep richting de kleedkamer

Layvin Kurzawa, nota bene zijn concurrent, probeerde om Bakker terug te laten keren, maar de Nederlander was niet om te praten. Enkele minuten later keerde de ex-speler van Ajax alsnog terug en bood hij zijn excuses aan. Bakker had waarschijnlijk gedacht dat hij zou spelen omdat Kurzawa rust kreeg van Pochettino, maar het was Abdou Diallo die de linkerkant van de defensie mocht bestrijken.

Onder leiding van Thomas Tuchel groeide Bakker verrassenderwijs uit tot een basiskracht van PSG, mede omdat Kurzawa en Juan Bernat door blessureleed ontbraken. De Duitser kreeg in december zijn congé en werd opgevolgd door Pochettino, die andere keuzes maakt. Bakker kwam in slechts zeven van de dertien duels onder de Argentijn binnen de lijnen, waaronder twee invalbeurten van nog geen vijftien minuten.