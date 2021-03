Verspeelt PSV 40 á 50 miljoen euro aan kapitaal? ‘Je carrière gaat eraan kapot’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 07:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:41

Mohamed Ihattaren is het gespreksonderwerp in de Nederlandse voetbalwereld. Het talent en PSV onderhouden momenteel een moeizame relatie. Dat leidde tot een woedende reactie van zaakwaarnemer Mino Raiola, die in gesprek wil met de Eindhovense club. Het heeft er alle schijn van dat de middenvelder onder deze omstandigheden geen nieuw contract met PSV zal ondertekenen en een tiener met veel potentie komende zomer voor een relatieve habbekrats zal vertrekken.

Een hard gelag voor PSV, dat achter de schermen dacht over een paar jaar tientallen miljoenen te kunnen verdienen aan Ihattaren. Volgens De Telegraaf zelfs een bedrag van veertig tot vijftig miljoen euro. Guus Hiddink was in het verleden als adviseur bij PSV betrokken en sprak enkele keren, ‘niet lang maar wel goed’, met Ihattaren. “Dan spraken we over investeren, ook in zijn fysiek bijvoorbeeld.” De voormalig trainer van onder meer PSV vindt dat ‘deukjes uitgedeukt moeten worden’. “Ik heb zelf ook een deukje, maar heb natuurlijk een langjarige geschiedenis met spelers en mensen, die onderweg en in de ontwikkeling een deukje hebben opgelopen. Dat moet je proberen uit te deuken”, vertelt hij in het dagblad.

Willy van de Kerkhof hoopt voor de club en de speler dat het goedkomt. “Ik vind het niet slim van Ihattaren als je aan het begin van je carrière staat”, benadrukt de oud-PSV’er. “Als je zoveel talent gegeven is, maar zo’n zwakke mentaliteit toont, dan gaat je carrière daaraan kapot. Je moet inzet en discipline tonen. Hij heeft ontegenzeggelijk veel talent, dat onderkent iedereen, maar je moet zorgen dat je als voetballer en als mens waardevol kunt zijn voor het team. Je kunt het niet alleen. Ik hoop dat Raiola tegen hem zegt dat hij aan het voetballen moet gaan.”

Piet de Visser wijst erop dat het van alle tijden is dat speciale talenten ook een bijzondere aanpak nodig hebben. Hij was verantwoordelijk voor de komst van het Braziliaanse tienertalent Leonardo naar Feyenoord. “Leo was heel, heel, heel moeilijk. De jeugdtrainers konden absoluut niet met hem omgaan, hij had toentertijd wel tien keer weggestuurd kunnen worden. Gewéldig straatvoetballertje, maar totaal geen discipline”, memoreert de meesterscout in het dagblad.

De Visser vindt dat PSV niet moet opgeven als een supertalent verloren dreigt te gaan. “In de krant las ik dat PSV er álles aan heeft gedaan met Ihattaren. Nou, dan ga je het opnieuw proberen. Hij moet alleen beseffen dat het moderne voetbal meer vraagt en daar moet hij zelf ook écht de tijd voor nemen. Dit gaat met vallen en opstaan en veel geduld. Hij moet niet denken dat hij op zijn negentiende álles al beheerst.” De topscout heeft ook advies voor Raiola. “Ik zou hem niet willen adviseren die jongen de kont tegen de krib te laten gooien en hem daar weg te halen. In het buitenland wordt het nóg moeilijker. Afzakken zou ik zonde vinden, want deze jongen kan alles mee hebben.”