PSV maakt namens Toon Gerbrands excuses aan Ajax

Maandag, 1 maart 2021 om 23:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:26

Toon Gerbrands heeft contact opgenomen met collega Edwin van der Sar om zijn excuses aan te bieden over de ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd tussen PSV en Ajax (1-1), zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Gerbrands heeft zich verontschuldigd voor de manier waarop Ajax-aanvoerder Dusan Tadic na afloop werd bejegend door enkele supporters van de thuisclub.

De algemeen directeur van PSV heeft aan Van der Sar, die dezelfde functie bekleedt bij Ajax, verteld dat 'de situatie bij het stadion niet past bij de kernwaarden van de club'. Tadic werd na de wedstrijd bij het lopen naar de spelersbus van Ajax door meerdere personen uitgescholden. Tientallen supporters van de Eindhovenaren hadden zich daar verzameld achter de dranghekken. Daarbij werd Tadic bekogeld met een onbekend voorwerp, mogelijk een muntstuk, maar hij werd niet geraakt. PSV heeft overigens bekendgemaakt niet van plan te zijn een gesloten locatie te realiseren voor uitspelende teams.

Nieuwe video? Hoor wat Dusan Tadic allemaal naar zijn hoofd geslingerd krijgt!! Geplaatst door voetbalzone op Zondag 28 februari 2021

Zondag werd al bekend dat Ajax aangifte doet tegen de supporters vanwege poging tot mishandeling. De politie in Eindhoven heeft zondag kort na de topper tussen PSV en Ajax twee personen aangehouden, zo is maandag officieel wereldkundig gemaakt. "Een persoon gooide iets richting Tadic en de ander gooide iets naar andere spelers van Ajax", zo liet een woordvoerder van de politie maandag weten in een reactie aan het ANP. "Verder is de middag rustig verlopen."

De ongeregeldheden volgden op een incident uit de wedstrijd. Daarbij kreeg Ajax een penalty na een handsbal van Dumfries. De rechtsback van PSV provoceerde Tadic door de strafschopstip te vernielen en tegen de Serviër te zeggen dat hij een slechte leider was. Toen Tadic de penalty vervolgens binnenschoot, haalde hij zijn gram door Dumfries uit te schelden. "Ik wil nu niet met de vinger gaan wijzen ofzo, maar je moet niet over mijn moeder gaan praten", zei Dumfries na afloop tegenover ESPN.