NAC Breda mag plotseling weer dromen van directe promotie

Maandag, 1 maart 2021 om 23:13 • Jeroen van Poppel

NAC Breda heeft maandagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In het Rat Verlegh Stadion was de ploeg veel te sterk voor TOP Oss, dat met 3-0 verslagen werd. Het was alweer de vijfde competitiezege op rij voor de ploeg van Maurice Steijn, die daardoor steviger op de vierde plek van de ranglijst staat. NAC zal stiekem weer dromen van de tweede plek, die direct recht geeft op promotie. De achterstand tot De Graafschap is vier punten. TOP moet voorlopig genoeg nemen met een veertiende stek.

NAC kwam al vroeg in de wedstrijd op rozen te zitten, daar de openingstreffer al voor het verstrijken van de vijfde speelminuut gevonden werd. Een vrije trap van Mounir El Allouchi kwam op het hoofd van Mario Bilate, die de bal niet lekker raakte. Het leer bleef echter hangen in de gevarenzone, waardoor Lex Immers teruglegde op Dion Malone, die de 1-0 tegen de touwen knikte. Op slag van rust werd het nog mooier voor de thuisploeg, toen de marge werd verdubbeld. El Allouchi trapte een corner richting Lex Immers, die hoog boven zijn directe tegenstanders uittorende en fraai binnenkopte: 2-0.

Hoewel de bezoekers in het eerste bedrijf wel redelijk konden meevoetballen met de tegenstander, werden de slordigheden achterin de Ossenaren toch fataal. Na rust probeerde TOP nog een doorbraak te forceren, maar veel verder dan een kopbal van Mart Remans, die uit de hoek gedoken werd door doelman Nick Olij, kwam de club niet. Uiteindelijk werd het slotakkoord gespeeld door NAC, dat nog een derde treffer vond. Invaller NIck Venema maakte uitstekend gebruik van de ruimte die hij kreeg en rondde op aangeven van El Allouchi bekwaam af: 3-0.