Richarlison houdt Everton in het spoor van droomeindnotering

Maandag, 1 maart 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel

Everton heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van manager Carlo Ancelotti boekte dankzij een vroege goal van Richarlison een benauwde zege op Southampton: 1-0. Everton heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie en stijgt bij winst in het volgende duel naar de vierde plaats, die toegang verschaft tot het felbegeerde miljardentoernooi.

Hoewel Southampton sterk leek te beginnen, kwam Everton in de negende minuut op voorsprong. Gylfi Sigurdsson verstuurde een slim steekpassje op Richarlison, die voorbij Fraser Forster dribbelde en uit een lastige hoek scoorde: 1-0. Michael Keane dacht de voorsprong na 26 minuten te verdubbelen, maar assistgever Mason Holgate stond buitenspel in de aanloop en werd daarom teruggefloten door de VAR.

Na rust werd Everton twee keer achter elkaar gevaarlijk via een standaardsituatie. Eerst zag Ben Godfrey een inzet van dichtbij tot hoekschop worden gepromoveerd door Jannik Vestergaard, daaropvolgend kopte Keane in kansrijke positie naast. Southampton drong in de slotfase nog wel aan en kreeg een goede schietkans in de persoon van Moussa Djenepo, die vanaf de rand van de zestien voorbij de tweede paal mikte. Everton had geluk dat Jordan Pickford in de negentigste minuut een prachtige redding in huis had op een gevaarlijke poging van Vestergaard.