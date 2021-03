Oranje raakt tweevoudig international mogelijk kwijt aan moederland

Maandag, 1 maart 2021 om 22:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:06

Nigeria hoopt Arnaut Danjuma Groeneveld te verleiden om zijn interlandcarrière bij the Super Eagles te vervolgen, zo weet The Sun maandag te melden. De 24-jarige aanvaller van Bournemouth is geboren in het Afrikaanse land en heeft een Nigeriaanse moeder en een Nederlandse vader. Nigeria hoopt te kunnen profiteren van nieuwe FIFA-regels, waardoor Danjuma, ondanks het feit dat hij al twee interlands voor Nederland speelde, toch nog van nationale ploeg kan wisselen.

De vleugelaanvaller met dubbele nationaliteit leek aanvankelijk de keuze gemaakt te hebben voor Oranje. In 2018 debuteerde de aanvaller namelijk in het Nederlands elftal onder toenmalig bondscoach Ronald Koeman in het Nations League-duel met Duitsland. Daags na zijn debuut kreeg Danjuma ook speelminuten tegen België, waarin hij ook scoorde. Een blessure lag er mede aan ten grondslag dat hij niet vaker in actie kwam.

Tot aan de nieuwe regelgeving, die in september vorig jaar werd doorgevoerd, was het voor een speler vrijwel onmogelijk om van nationaal elftal te wisselen. Spelers kunnen nu van nationale ploeg wisselen, zelfs als ze al minuten hebben gemaakt voor het land waar aanvankelijk de keuze op viel. Zolang een speler niet meer dan drie wedstrijden heeft gespeeld voor een land (inclusief vriendschappelijke duels), die niet plaatsvonden op een eindtoernooi van de FIFA (WK of Confederations Cup), en alle duels afgewerkt werden op een leeftijd van 21 jaar of jonger, mag er gewisseld worden van nationale ploeg.

Danjuma doorliep de jeugdopleiding bij PSV, om vervolgens via NEC Nijmegen bij Club Brugge terecht te komen. In 2019 maakte de buitenspeler de overstap naar Bournemouth, waarmee hij afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde. Deze jaargang beleeft Danjuma zijn grote doorbraak bij the Cherries, daar hij in 21 wedstrijden al 7 keer tot scoren kwam. Ook afgelopen weekend was de Nigeriaanse Nederlander weer goud waard voor zijn ploeg: hij maakte de enige treffer in het duel met Watford: 1-0.