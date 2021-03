René van der Gijp lacht Klaassen uit: ‘Ik zou het Álvarez laten doen’

Maandag, 1 maart 2021 om 21:45 • Jeroen van Poppel

In Veronica Inside is maandagavond grote hilariteit om de rol van Davy Klaassen zondag in de topper tegen PSV (1-1) bij de vrije trap tegen van Philipp Max. De nummer tien van Ajax ging op de grond achter de muur liggen om een schot daaronderdoor te voorkomen, maar zette zichzelf daarmee volgens de analisten wel voor schut. "Je ligt voor lul", lacht René van der Gijp.

Van der Gijp zou een dergelijke rol achter de muur weigeren. "Ik zou het die Edson Álvarez laten doen", lacht hij. "Die versta je niet. Kun je zeggen: 'hup, liggen.'" Ook Wim Kieft moet lachen om het moment. "Die Klaassen steekt natuurlijk als eerst zijn vinger op. Je gaat ook niet tegen Lionel Messi of Dusan Tadic zeggen: 'Ga jij maar achter die muur liggen.' Je ligt echt voor lul."

Kieft weet wel waarom Ajax de tactiek hanteert. "Dat komt omdat ooit Ronaldinho of Messi hem dan ooit onder die muur door heeft geschoten", stelt de oud-spits. Ook Johan Derksen is uitgesproken over de situatie. "Het is geen gezicht. Liever een tegengoal, dan daar moeten liggen", aldus Derksen. "Het is ook niet iedere wedstrijd dat ze hem onder de muur door schieten, hoor. Daarom moet je het ook niet doen. Het geeft al aan hoe je er in de pikorde voor staat."

In de eerste helft schoot Eran Zahavi een andere vrije trap namens PSV knap binnen door de bal over de muur te tillen. Derksen vindt dat Ajax-doelman Maarten Stekelenburg meer had kunnen doen. "Die in de Europa League (tegen Olympiacos, red.) zat echt in het hoekje, maar deze vond ik niet onhoudbaar, hoor. Hij gaat bijna midden door het doel." Van der Gijp is het daar absoluut niet mee eens. "Kansloos. Hij raakt hem aardig, hoor. Hij schiet hem hard in. Die kan je niet pakken. In de tweede helft nam Max ongeveer dezelfde, toen had Stekelenburg hem wel. Dat kwam omdat er veel minder snelheid achter die bal zat."