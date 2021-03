Wim Kieft: ‘Waarschijnlijk is het een vervelend irritant jongetje’

Maandag, 1 maart 2021 om 21:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Veronica Inside opent maandagavond met een discussie rond de afwezigheid van Mohamed Ihattaren in de wedstrijdselectie van PSV tegen Ajax (1-1). Hoewel René van der Gijp en Johan Derksen vooral de kant van de negentienjarige aanvallende middenvelder lijken te kiezen, heeft Wim Kieft ergens ook begrip voor het besluit van Roger Schmidt om Ihattaren niet op te nemen. "Waarschijnlijk is het ook een vervelend irritant jongetje", zegt Kieft in de talkshow.

Schmidt gaf voorafgaand aan het duel met Ajax aan dat Ihattaren 'weinig inzet, weinig teamdiscipline' had laten zien. "Dat is het nadeel van zo'n trainer, die alleen maar op een bepaalde manier kan en wil spelen", zegt Kieft in eerste instantie. "En van spelers dingen verwacht... ik denk niet dat het in die jongen zit dat hij ooit zoveel gaat lopen. Hij zal nooit Mauro Júnior worden. Als jij maar star vasthoudt aan je principes, dan gaat het ook nooit wat worden met die jongen."

Toch vindt Kieft dat Ihattaren ook de hand in eigen boezem moet steken. "Op een gegeven moment moet het ook van de spelers zelf komen", aldus de oud-spits. "Dat hij gaat denken: wat moet ik nou doen om aan spelen toe te komen? Moet ik wat concessies doen aan mijn eigen spel? Aan mijn eigen gedrag? Dat zie je dus niet. Dan kun je zeggen: 'Het is de schuld van de trainer, want die begrijpt mij niet.' Maar het moet ook een beetje uit jezelf komen natuurlijk."

Van der Gijp begrijpt vooral niets van het statement dat PSV zondag naar buiten bracht over Ihattaren. Daarin werd uitgelegd dat 'de voltallige staf, spelersgroep en directie er de afgelopen periode alles aan gedaan heeft om Ihattaren te ondersteunen'. "Wat is dat voor een lul man, die Toon Gerbrands?", richt Van der Gijp zich tot de algemeen directeur van PSV. "Kom op... met zo'n statement naar buiten brengen: 'Hij is stout geweest'. Kom op, een jochie van negentien jaar. Een beetje vervelend gedaan, dat doe je toch niet zo? Wat een onzin. Dan zeg je toch na de wedstrijd, zoals die Duitser het zo goed kan zeggen in het Engels, van: 'Weet je, hij zit er even niet lekker in. Wij hebben ons geërgerd aan hem, en we hebben hem even een weekje op non-actief gegooid.' Dan ben je ervan af, joh."

Ook haalt Van der Gijp hard uit naar Schmidt. "Als dit mijn trainer was, had ik hem toch een keer op zijn kin geslagen", aldus de oud-rechtsbuiten. "Dan zegt hij over zo'n gozertje van negentien jaar: 'Hij moet hard werken, dit en dat.' Dat is helemaal niet waar. Hij hoeft helemaal niet hard te werken. Het enige dat hij moet doen is er vijftien maken en vijftien assists geven. Maar dat doet hij niet, en dat is zijn nadeel op dit moment. Dit soort gasten zullen altijd onder een vergrootglas liggen. Hakim Ziyech heeft hetzelfde probleem (bij Chelsea, red.). Je moet doelpunten maken en assists geven." Overigens staat Ihattaren dit seizoen na achttien wedstrijden op twee doelpunten en één assist.

Verder is ook Derksen, niet voor het eerst dit seizoen, kritisch op Schmidt. "Die statistieken helpen nu alleen Schmidt in zijn betoog", weet Derksen. "Hij zegt eigenlijk: 'Als Ihattaren goed naar hem en de staf luistert, en zo hard traint als Mauro Júnior, dan kan het een goede voetballer worden.' Meneer Schmidt, voordat jij kwam, was het de beste voetballer die PSV had. Dus jij hoeft helemaal geen goede voetballer van hem te maken. Schmidt moet zich eens realiseren: er zijn voetballers die op de training nooit wat doen. Schmidt moet eens te rade gaan bij zijn voormalige assistent bij Vitesse (Thomas Letsch, red.), die het vervelendste jongetje van de klas, Oussama Tannane, fantastisch laat functioneren. Zo kan het ook."