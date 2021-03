Jong Ajax wordt vernederd door dodelijk efficiënt Excelsior

Maandag, 1 maart 2021 om 20:38 • Jeroen van Poppel

Jong Ajax heeft maandagavond voor de vierde keer op rij niet weten te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag ging met 5-1 onderuit op bezoek bij Excelsior, dat juist voor het eerst in drie wedstrijden weer won. Excelsior blijft staan op de tiende plaats en lijkt met een achterstand van acht punten kansloos voor de play-offs. Jong Ajax staat twaalfde.

Excelsior kwam al vroeg op voorsprong. Mats Wieffer brak gevaarlijk door na een een-twee met Ahmed Mendes Moreira en zag zijn lage voorzet op de doellijn ongelukkig tot eigen doelpunt worden gepromoveerd door Rio Hillen: 1-0. Jong Ajax drong al snel sterk aan op de gelijkmaker. Ekkelenkamp mikte na een fraaie actie uit de draai op de vuisten van Wesley Damen, terwijl Naci Ünüvar de doelman van Excelsior in de korte hoek eveneens niet wist te passeren.

Wat een uithaal van Julian Baas! ??



?? ESPN

#?? #excjaj pic.twitter.com/ExJkulwy8R — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2021

Aan de overzijde sloeg Excelsior razendsnel tweemaal toe. Julian Baas knalde de bal vanbuiten de zestien kiezelhard richting de bovenhoek: 2-0. Enkele minuten daarna stuitte Mendes Moreira eerst op de vuisten van Dominik Kotarski. De aanvaller bracht de rebound met zijn hoofd terug voor het doel, zodat Reuven Niemeijer van dichtbij kon intikken: 3-0. Van der Gaag maakte zijn onvrede over Jong Ajax duidelijk door nog voor rust demonstratief een dubbele wissel door te voeren.

Jong Ajax kwam sterk uit de kleedkamers en kreeg al snel twee goede kansen. Ekkelenkamp produceerde vanaf de rand van de zestien een te slap schot om Damen te verrassen, en de kopbal even later van Traoré kon de goalie al helemaal niet verontrusten. In de 74ste minuut zette Kenneth Taylor met een penalty de 3-1 op het scorebord, nadat Wieffer de bal bij een sliding ongelukkig op de arm had gekregen. Meer dan een treffer voor de statistieken werd het niet, want Mendes Moreira gooide het duel in de 82ste minuut definitief in het slot, door de bal van afstand prachtig in de kruising te schieten: 4-1. Diep in blessuretijd werd het ook nog 5-1 dankzij Joël Zwarts, die vanbinnen de zestien uit de stuit de verre hoek vond.