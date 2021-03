Engeland raakt man van 55 miljoen mogelijk kwijt door interlandcarrièreswitch

Maandag, 1 maart 2021 om 20:08 • Laatste update: 20:15

Aaron Wan-Bissaka gaat zijn interlandcarrière mogelijk vervolgen bij de Democratische Republiek Congo, zo weet The Athletic maandag te melden. De vaste rechtsback van Manchester United wil graag speelminuten maken bij de nationale ploeg van Engeland, maar verder dan een plek in de wedstrijdselectie van bondscoach Gareth Southgate kwam de 23-jarige verdediger vooralsnog niet. Het geduld van Wan-Bissaka lijkt op te raken, en dus is de kans groot dat de verdediger definitief voor Congo gaat spelen als hij komende interlandperiode weer geen speeltijd krijgt.

Het is met name het gebrek aan perspectief dat de rechtervleugelverdediger aan het denken heeft gezet. Wan-Bissaka is bij zijn club een van de eerste namen die op het wedstrijdformulier wordt gezet, en hij wordt vooral geprezen om zijn verdedigende kwaliteiten. De moordende concurrentie bij de Engelse nationale ploeg maakt hem echter onrustig, waardoor de rechtsachter mogelijk het roer in zijn nog prille interlandcarrière gaat omgooien.

De Congolese Engelsman werd ontdekt in Zuid-Londen en hij werd opgenomen in de jeugdopleiding van Crystal Palace, waar hij zijn definitieve doorbraak kende. Wan-Bissaka maakte bij the Eagles zelfs zoveel indruk, dat Manchester United in 2019 bereid was 55 miljoen euro neer te tellen voor de rechtsback. Hoewel hij zijn waarde al meer dan eens bewezen heeft, is het Wan-Bissaka vooralsnog niet gelukt om Southgate te overtuigen. Dat heeft alles te maken met het luxeprobleem op de rechtsbackpositie. Trent Alexander-Arnold van Liverpool heeft doorgaans de voorkeur op die plek, terwijl ook Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid) en Reece James (Chelsea) tot de mogelijkheden behoren.

De vader van Wan-Bissaka kwam eind jaren negentig met zijn gezin naar Londen om een veiliger bestaan op te bouwen. Het talent speelde in 2015 een jeugdinterland voor Congo, en ook voor Engeland Onder-21 maakte de rechtsback al minuten. Aan het einde van deze maand nemen the Three Lions het op tegen San Marino, Albanië en Polen ter voorbereiding op het EK van komende zomer. Volgens de berichtgeving zal Wan-Bissaka de ontwikkelingen rondom die duels afwachten, alvorens een besluit te nemen over zijn toekomst.