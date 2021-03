Blessure bij Piet Velthuizen past in zijn verhaal: ‘We kregen hem niet fit’

Maandag, 1 maart 2021 om 19:46 • Jeroen van Poppel

Piet Velthuizen maakte zondag na 1170 dagen zijn rentree in een officiële wedstrijd. De 34-jarige doelman werd transfervrij opgepikt door Fortuna Sittard en meteen ingezet, maar moest de strijd tegen FC Groningen (1-0 verlies) al 23 minuten staken. Sjors Ultee neemt de schuld op zich. "Daar ben ik verantwoordelijk voor", zegt de trainer van de Limburgers tegenover het Algemeen Dagblad.

Fortuna Sittard kampte met een keepersprobleem, omdat eerste keus Yannick van Osch geblesseerd is en zijn vervanger Alexei Koselev vanwege een aanstaande transfer naar het Japanse Júbilo Iwata niet wilde spelen. Ultee besloot om Velthuizen, die absoluut niet afgetraind is, direct voor de leeuwen te gooien. "Achteraf gezien had ik Piet nog niet op moeten stellen, ook al liet hij op trainingen een uitstekende indruk achter", zegt Ultee, die na 23 minuten alsnog Koselev moest inbrengen voor Velthuizen.

"Toen we te maken kregen met de situaties rond Yannick en Alexei, hebben we meteen geschakeld met clubloze doelmannen met de vraag of ze ons wilden helpen", zegt Ultee. "Aanvankelijk met het idee dat ze als reservekeeper zouden komen en langzaam opgetraind zouden worden. Allemaal sloegen ze de boot af. Piet daarentegen niet. 'Kom maar op', zei hij. Heel dapper. Dat durft niet elke keeper. Het tekent de drive die hij nog altijd heeft."

Het beeld van de niet fitte Velthuizen past in het verhaal van de routinier, die de afgelopen jaren bij diverse clubs meetrainde. De voorbije periode probeerde Velthuizen een contract af te dwingen bij Telstar. "Piet speelde hier voor een heel klein appeltje en een nog kleiner eitje", zegt Andries Jonker, trainer van de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie. "Maar dat deerde hem niets. Hij wilde zich per se terugknokken en dat straalde hij uit. Er was echter één probleem: we kregen hem niet fit. Toen hebben we gezamenlijk besloten ermee te stoppen. Jammer, want een ervaren en kleurrijke jongen als Piet had ik graag onder de Telstar-lat gezien."

Jonker heeft nog altijd de hoop dat Velthuizen terugkeert op het hoogste niveau. "De vraag is niet of Piet kwaliteiten heeft, de vraag is of hij erin slaagt fit te worden. Lukt dat, dan kan Piet weer een goede Eredivisie-keeper worden." Jonker zocht zondag na de mislukte rentree van Velthuizen persoonlijk contact. "'Trek je niets aan wat anderen over je roepen’, heb ik Piet ge-appt. 'Doe gewoon waar je goed in bent. En dat is keepen.'"