Bayern München haalt na Upamecano ook nieuwe linksback binnen

Maandag, 1 maart 2021 om 18:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:02

Bayern München heeft een akkoord bereikt met Omar Richards over een vierjarige verbintenis, zo verzekert Sky Sports maandag. De 23-jarige linkervleugelverdediger beschikt bij Reading over een aflopend contract en maakt daarom per 1 juli transfervrij de overstap naar Duitsland. Richards is de tweede zomerse versterking van Bayern, dat eerder 42,5 miljoen euro neertelde om Dayot Upamecano weg te kapen bij RB Leipzig.

Het akkoord tussen Bayern en Richards komt niet geheel uit de lucht vallen, aangezien The Athletic al in januari berichtte over de interesse van de Duitse grootmacht in de linksback. Volgens Sky Sports gingen aan de overeenkomst drie maanden van onderhandelingen vooraf. Richards heeft de noodzakelijke medische keuring ondergaan in het Verenigd Koninkrijk, omdat hij vanwege de reisrestricties momenteel niet naar Duitsland mag.

De verwachting van Sky Sports is dat Richards door Bayern in eerste instantie wordt aangetrokken voor de breedte. Het gerenommeerde Engelse medium schrijft dat de Engelsman kan fungeren als back-up voor de vaste linksback Alphonso Davies. Daarvoor beschikt trainer Hansi Flick overigens ook nog over Lucas Hernández, die ook als centrumverdediger uit de voeten kan. Daardoor lijken de speelkansen van Richards in het eerste elftal op voorhand miniem. Eerder meldde Sky Sports overigens dat ook Max Aarons van Norwich City in beeld was bij Bayern. De vraagprijs van de rechtsback van Norwich City zou tussen de 35 en 40 miljoen euro liggen.

Richards is een linkervleugelverdediger van 1,85 meter die vanuit de jeugdopleiding doorbrak bij Reading. De Brit maakte in 2017 zijn debuut bij de huidige nummer vijf van de Championship en is bezig aan zijn tweede seizoen als vaste basisspeler. Richards staat in totaal op 92 officiële wedstrijden voor Reading, waarin hij drie keer scoorde. Ook kwam hij eenmaal uit voor Engeland Onder-21.