De naam van Pau Torres is op de radar bij Manchester United verschenen. De centrumverdediger van Villarreal wordt als betaalbare optie beschouwd, aangezien de afkoopclausule in zijn contract 48 miljoen euro bedraagt. (Eurosport)

AS Monaco is concreet in de markt voor Alexandre Lacazette. De Franse spits, die eerder werd gelinkt aan onder meer Internazionale en Atlético Madrid, heeft bij Arsenal nog een contract tot medio 2022. (Daily Mirror)

Zolang Everton en Paris Saint-Germain geen overeenkomst hebben over Moise Kean, zijn er meerdere kapers op de kust. AC Milan en Juventus zien hun kans schoon om een poging te wagen bij de momenteel door the Toffees verhuurde spits. (Don Balon)