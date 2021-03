‘Arnold, kom op zeg... Sébastien Haller naar Barcelona?’

Maandag, 1 maart 2021 om 17:40 • Laatste update: 17:49

Sébastien Haller maakt tot dusver een goede indruk op Arnold Bruggink. De oud-aanvaller was zondag als analist aanwezig bij de wedstrijd tussen PSV en Ajax (1-1) en was in de voorbeschouwing op die topper goed te spreken over de winteraankoop. Haller kwam niet tot scoren in Eindhoven, maar kan na elf wedstrijden voor Ajax wel goede cijfers overleggen: zeven doelpunten en vijf assists. Toen Bruggink werd gevraagd om Haller te vergelijken met een andere spits, noemde hij na 'even nadenken' Olivier Giroud van Chelsea.

Haller en Giroud delen niet alleen de Franse nationaliteit, maar hebben volgens Bruggink ook gemeen dat ze 'een beetje onderschat' worden. "Giroud kan technisch heel goede dingen doen en is niet zo snel. Ik vind Haller completer en een echte atleet", zei Bruggink bij ESPN. "Ajax heeft heel goed ingeschat dat Haller een harde werker is en niet binnenkomt met de houding: ik zal het allemaal even laten zien. Hij is net als Dusan Tadic: hij wil trainen, beter worden en ervoor zorgen dat het elftal gaat presteren. Ik vind dat hij ook anderen beter laat spelen."

Bruggink ging in discussie met Kenneth Perez, die meermaals heeft benadrukt dat Haller snelheid ontbeert. "Ik vind hem nog best wel snel", gaf Bruggink aan. "Als je het hebt over de absolute top, dan praat je over Lewandowski en Haaland. Maar daarna komt een best grote groep waar Haller bijhoort. Ik zat te denken... Barcelona heeft Martin Braithwaite. Wat hij doet, kan Haller ook, als echte spits." Die suggestie schoot bij Perez echter in het verkeerde keelgat. "Arnold, kom op zeg. Barcelona..."

"Het is verschil tussen Haller en Braithwaite is dat Braithwaite snelheid heeft", gaf de voormalig middenvelder aan over zijn landgenoot uit Denemarken. "Haller is echt niet snel, al zeg jij van wel. Dát is het verschil. Haller deed het goed bij Eintracht Frankfurt, maar kwam bij West Ham United niet helemaal uit de verf. Dus om hem dan te vergelijken met Giroud van Chelsea..." Bruggink bleef echter bij zijn standpunt. "Ik bedoel dat hij een completere speler is die mee kan op dat niveau. Met betere spelers om zich heen gaat hij ook zelf beter renderen en laat hij anderen ook beter spelen. Hij heeft nog potentie om te groeien."