Perez spreekt met grote verbazing over ‘moment van het weekend’

Maandag, 1 maart 2021 om 17:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:42

Analisten als Ronald Waterreus, Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn verbaasd door de verklaring van PSV over het ontbreken van Mohamed Ihattaren in de selectie voor het duel met Ajax (1-1) van zondag. Kort voor de aftrap liet de club weten dat Ihattaren pogingen tot ondersteuning van 'de voltallige staf, spelersgroep en directie' niet aangreep. Trainer Roger Schmidt liet vervolgens weten dat Ihattaren rond de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos (2-1) van donderdag 'weinig inzet en weinig teamdiscipline' toonde.

Waterreus, tussen 1994 en 2004 als keeper actief bij PSV, vindt de toelichting van PSV vrij uniek. "Ik kan me niet herinneren dat de clubleiding van PSV ooit zo’n duidelijk statement naar buiten heeft gebracht. Dat zal denk ik niet zijn omdat Ihattaren stinkvoeten heeft of omdat hij zich een keer heeft verslapen", vertelt hij maandag aan Veronica Inside. Waterreus las maandag de 'ronkende boze teksten' van zaakwaarnemer Mino Raiola, die zei dat Schmidt de weg kwijt is en dat PSV heeft gelogen, omdat niet de volledige spelersgroep achter het statement zou staan.

"Maar geloof me maar: PSV gaat echt niet zo’n verklaring uitgeven om te kijken of ze iemand eens even kunnen beschadigen", stelt Waterreus. "Moeten we alle gedragingen van verwende pubers en machtsbeluste zaakwaarnemers dan maar accepteren?" De voormalig keeper gaat ervan uit dat Ihattaren deze week weer aansluit bij de training en geeft aan dat de aanvallende middenvelder zelf moet zorgen voor verandering. "Als hij binnenkort drie keer scoort, hangen de jongens hem gewoon weer allemaal om de nek hoor. Dan is hij snel weer in genade aangenomen."

Bij Voetbalpraat zegt Kenneth Perez maandagmiddag verbaasd te zijn over het feit dat de spelersgroep werd ‘betrokken’ bij het statement. Hij kiest het statement als het 'moment van het weekend'. “Je zet Ihattaren op deze manier echt in een hoek.” Perez vraagt zich in het praatprogramma af of PSV er slim aan doet om ‘zo’n statement naar buiten te brengen over een van je talentvolle spelers, dat voor mij overkomt als het is niet vijf voor twaalf, maar het is eigenlijk al één over twaalf.' Tafelgenoot Kees Kwakman snapt evenmin waarom PSV het statement publiceerde. “Als Schmidt het gewoon voor de wedstrijd had gezegd, dan weet iedereen toch ook dat de bal nu bij Ihattaren ligt? Het zal nu nog moeilijker worden om zijn contract te verlengen.”

Ihattaren heeft een contract tot medio 2022 bij PSV. Nu beide partijen op ramkoers liggen, lijkt de kans op een transfer in de zomer groter te worden. “Het is ook een boodschap aan andere clubs die eventueel interesse zouden hebben", zegt Perez. "De boodschap is: ‘We hebben hier met een zeer onprofessionele speler te maken, met wie geen land te bezeilen is. Zouden jullie hem even voor dertig miljoen euro willen halen?’ Ik snap het hele bedrijfsidee erachter niet. Als je het op zo’n pontificale manier naar buiten brengt, zullen andere clubs denken: Ihattaren zal voor weinig geld op te halen zijn.”

In de talkshow van Voetbal International op YouTube zegt Guus Hiddink maandag dat hij in de periode met Ernest Faber als hoofdtrainer, van december 2019 tot het eind van het seizoen 2019/20, regelmatig sprak met Ihattaren. Destijds was Hiddink adviseur van de technische staf. "Iedereen wordt verschillend volwassen. Hij werd al erg omhoog geschreven, zowel intern als door de buitenwereld. Maar je moet er rekening mee houden hoe talent zich ontwikkelt", geeft Hiddink aan. "Hij had weleens dat hij lange pauzes nam in wedstrijden. Ik ben niet iemand die alle data erbij haalt om te kijken waarin je je kunt verbeteren, maar zijn herstel na een actie moest sneller worden. Het moet niet één of twee minuten te duren voordat je weer een nieuwe actie kunt maken. Die facetten heb ik wel met hem doorgenomen."

Hiddink benadrukt dat hij niet precies weet wat zich de afgelopen periode intern heeft afgespeeld. “Maar ik weet wel dat PSV er begrip voor heeft dat spelers weleens overboord kunnen gaan en dat de club er alles aan doet om spelers te laten renderen en goed te laten voetballen", benadrukt de voormalig trainer, die zelf in twee periodes aan het roer stond in Eindhoven. "Ik denk dat ze even rust moeten nemen en op een goede manier uit deze impasse moeten komen.” De ex-bondscoach van Oranje hoopt niet dat PSV moet overgaan tot verkoop. "Ik zou heel graag zien dat hij een goede herstart maakt. Dan gaan we daarnaar kijken, maar er niet overdreven aandacht aan geven. Ik zou proberen om hem in alle rust weer te brengen."