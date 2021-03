Christian Pulisic liket post waarin wordt geschreven over neerschieten Antifa

Maandag, 1 maart 2021 om 15:56 • Laatste update: 16:21

Op sociale media is consternatie ontstaan over een bericht dat Christian Pulisic heeft geliket op Instagram. De Amerikaanse aanvaller van Chelsea blijkt een bericht te hebben geliket waarin Seth Jahn, een voormalig Amerikaans militair, schrijft over zijn plannen om sympathisanten van de beweging Antifa te vermoorden. Het bericht werd geplaatst in juni 2020 en bestaat uit foto's van Jahns grote wapenarsenaal en een begeleidende tekst over het doden van sympathisanten van de linkse, antifascistische beweging.

Jahn diende het Amerikaans leger in Afghanistan en Irak en liep ernstige verwondingen op tijdens zijn uitzending. Hij raakte gehandicapt en maakte jarenlang deel uit van de paralympische voetbalploeg van de Verenigde Staten. "Ik zie mezelf graag als een soort artiest, dus, zie hier: mijn nieuwe arts-and-craftskamer", schreef de inmiddels 38-jarige Jahn in de post die nog altijd online staat. "Eindelijk die beveiligingscamera's geïnstalleerd, dus ik zit hier een beetje te klooien in mijn #safespace, met een paar handige #toolsofthetrade (geweren, red.). wachtend totdat ANQUEEFA langskomt en mij het lied van mijn volk laat spelen, dezelfde slaapliedjes die onderdrukkend/terroristisch gespuis al sinds 1776 (jaar van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, red.) richting een dirt nap sturen (doden, red.). Blijf gevaarlijk en blijf bewapend, mijn vrienden."

Een van de hashtags is #bothforeignanddomestic, een verwijzing naar een zinsdeel in de eed die militairen en ambtsbekleders als de vicepresident en congresleden moeten afleggen: I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. De auteur lijkt Antifa dus te zien als een vijand en toont zich bereid om personen neer te schieten die banden hebben met het antifascistisch netwerk. Het is niet de enige post van Jahn die door Pulisic werd geliket.

the full caption of this makes it so much more problematic that it’s something Christian Pulisic likes and supports pic.twitter.com/wOK4w1X4Pq — Kara Head (@KaraonTW) February 28, 2021

Jahn kwam zaterdag nog in het nieuws in de Verenigde Staten. Een speciale raad van de nationale voetbalbond van de Verenigde Staten organiseerde een online stemming over het schrappen van een regel die spelers verplichtte om te gaan staan als het Amerikaans volkslied klinkt. Jahn, lid van de raad én zelf een voormalig voetballer van een paralympisch team, liet voorafgaand aan de stemming in een zeven minuten durende speech weten de regel te willen behouden. Hij zei onder meer dat hij in zijn jeugd 'is aangevallen' en twee keer in het ziekenhuis belandde, zijn auto werd beschoten en zijn huis werd beschoten terwijl zijn neefje nog binnen was, 'enkel omdat ik een te lichte huidskleur heb'.

Spelers in de Verenigde Staten werden in 2017 verplicht om te staan voor het volkslied, nadat Megan Rapinoe er in 2016 voor koos om te knielen. Ze verklaarde zich solidair met NFL-speler Colin Kaepernick, die als eerste prominente sporter knielde tijdens het volkslied om aandacht te vestigen op buitensporig politiegeweld en raciale ongelijkheid. Jahn, de beweert als speciaal agent in de contraspionage te hebben gewerkt in het buitenland en aangeeft elf jaar in het leger te hebben gediend, vindt het knielen een 'vernedering' voor de Amerikaanse vlag. Hij wist niet veel leden te overtuigen, want 71 procent stemde voor afschaffing van de regel. Jahn werd een dag na zijn speech uit de raad gezet.