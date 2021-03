Steun voor Bartomeu na arrestatie: ‘Te veel mensen willen Barça pijn doen’

Maandag, 1 maart 2021 om 14:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:11

De arrestatie van voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu houdt de gemoederen flink bezig in Barcelona. De drie overgebleven presidentskandidaten Joan Laporta, Toni Freixa en Victor Font vinden de schokkende gebeurtenissen van maandagochtend vooral schadelijk voor het imago van Barcelona, waar op zondag 7 maart een nieuwe voorzitter zal worden gekozen.

"Ik heb het nieuws over de arrestatie van Bartomeu zojuist vernomen", wordt Laporta maandagmiddag geciteerd door AS. "Je bent gelukkig onschuldig totdat het tegendeel is bewezen, al is het zeker geen goed nieuws voor Barcelona dat hij is gearresteerd. Zijn manier van besturen heeft de club dan wel niet veel gebracht, maar hij is nog steeds de ex-voorzitter van Barcelona en het blijft derhalve onaangenaam nieuws. Sterker nog, het is schokkend om dit allemaal te vernemen." Freixa geeft maandag via social media zijn mening over de arrestatie van Bartomeu, die thuis werd opgehaald door de Catalaanse politie.

"Helaas willen te veel mensen Barcelona pijn doen", verzucht de presidentskandidaat op Twitter. "We zullen dat nooit toestaan, je staat dan ook nooit alleen", geeft Freixa als steunbetuiging mee aan de gearresteerde Bartomeu. Font vindt het vooral belangrijk dat mogelijke corruptie bij Barcelona zo snel mogelijk een halt wordt toegeroepen. "Hierdoor wordt de meritocratie vermoordt. We moeten dit pijnlijke tijdperk afsluiten om zo zonder angsten en beperkingen de toekomst tegemoet te treden." Barcelona heeft inmiddels officieel gereageerd op de arrestatie van de in oktober vorig jaar afgezwaaide Bartomeu.

Barcelona bevestigt in de verklaring dat er maandagochtend een inval is geweest van de Catalaanse politie in het kantoor van de club. "Barcelona zal volledig meewerken aan het onderzoek van de autoriteiten en de politie, om zo tijdens het onderzoek de feiten naar boven te halen. De informatie en documentatie die door de gerechtelijke politie zijn opgevraagd, hebben puur en alleen betrekking op de feiten met betrekking tot deze zaak. Wij hebben groot respect voor de gerechtelijke procedure, maar ook voor het principe van veronderstelde onschuld voor de mensen die betrokken zijn bij dit onderzoek", zo klinkt het vanuit het Camp Nou.

Naast Bartomeu werden ook de gewezen algemeen directeur Òscar Grau, hoofd juridische zaken Romà Gómez Ponti en voormalig adviseur Jaume Masferrer maandagochtend gearresteerd, Er loopt een onderzoek naar mogelijke corruptie en het witwassen van geld van de voormalig kopstukken van Barcelona. Verdere arrestaties worden niet uitgesloten, zo klinkt het hier en daar in de Spaanse media. De beschuldigingen hangen al ruim een jaar boven het Camp Nou, want in februari 2020 meldden diverse Spaanse media dat de onlangs vertrokken Bartomeu het bedrijf I3 Ventures had ingehuurd om 'tegenstanders' bij Barcelona doelbewust zwart te maken.

Het door Bartomeu ingehuurde bedrijf viel tussen 2018 en 2020 via honderden accounts op social media diverse kopstukken van Barcelona aan, met als doel het imago van Bartomeu op te poetsen. Zo vielen deze accounts bijvoorbeeld Lionel Messi aan toen hij zijn beslissing om een nieuw contract te ondertekenen steeds uitstelde, terwijl Gerard Piqué kritiek kreeg vanwege zijn loopbaan als zakenman, waarbij hij onder meer verantwoordelijk is voor de opzet van de Davis Cup in het tennis. Barcelona zou iets minder dan een miljoen euro hebben betaald aan het bedrijf, dat enkele bekende accounts in beheer heeft. Naar verluidt zouden er ook duizenden bots zijn ingezet bij polls op websites en social media om een positief beeld naar voren te halen.