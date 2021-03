De Mos steekt tirade af over ‘te machtige’ Raiola: ‘De KNVB moet iets doen’

Maandag, 1 maart 2021 om 13:54 • Rian Rosendaal

Aad de Mos opent maandagmiddag frontaal de aanval op Mino Raiola. De analist vindt dat de zaakwaarnemer over veel te veel macht beschikt en spelers in sommige gevallen gek maakt. De Mos doelt met zijn tirade richting de belangenbehartiger op de kwestie-Mohamed Ihattaren, die opnieuw een aanvaring heeft gehad met trainer Roger Schmidt en daarvoor disciplinair is bestraft door de leiding van PSV.

"Kijk wie zijn (die van Ihattaren, red.) is, zijn zaakwaarnemer is uit op een breuk", geeft De Mos Raiola maandag als verwijt mee in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Hij heeft te veel macht in Nederland, de KNVB zou er iets aan moeten doen. Hij kan ook clubs tegen elkaar uitspelen." PSV-watcher Rik Elfrink somt vervolgens enkele PSV-spelers op die worden begeleid door Raiola: Denzel Dumfries, Donyell Malen, Pablo Rosario en dus ook Ihattaren. "Vier basisspelers eigenlijk", voegt Elfrink daaraan toe.

"En wat dacht je van AZ? Met Myron Boadu en Calvin Stengs, en zelfs de trainer (Arne Slot, red) heeft hij naar Feyenoord gebracht", vult De Mos aan. "En Ajax met Brian Brobbey. Ik denk dat de KNVB daarvoor ook een regel moet instellen, dat je niet in de positie gaat komen dat je als zaakwaarnemer sterker bent dan Frank Arnesen (technisch directeur Feyenoord, red.), John de Jong (technisch directeur PSV, red.) of Marc Overmars (directeur voetbalzaken Ajax, red.), want daar lijkt het op dit moment op. Raiola kan iedereen tegen elkaar uitspelen en als je die spelers wat wijsmaakt, dan is dat een heel vervelende zaak", aldus De Mos, die PSV gelijk van advies voorziet.

"PSV moet zich kranig opstellen, aan de andere kant zal de raad van commissarissen zeggen: 'Jongens, kapitaalvernietiging'. Maar je kunt natuurlijk niet alles op Ihattaren zetten, dat de rest van de groep het niet meer gaat pikken." Elfrink werpt vervolgens op dat Raiola de schuld van het incident rondom Ihattaren bij Schmidt neerlegt. "Raiola geeft alle clubs altijd de schuld", zo vervolgt De Mos zijn analyse. "Het zijn nooit zijn spelers die de schuld hebben, of het nou bij Manchester United is of bij AC Milan. Of het is nu bij PSV of bij Ajax. Alle clubs krijgen de schuld, behalve zijn vrienden van Juventus, waar hij Matthijs de Ligt naartoe heeft gebracht."

"Meneer heeft altijd grote uitspraken richting trainers. Hij zit in zijn ivoren toren en hij beschuldigt de FIFA, want dat is maffia", laat De Mos duidelijk merken hoe hij over Raiola denkt. "Ik hou van mensen die integer zijn, die het voetbal dienen. Hier dien je het voetbal niet mee, en ook je speler niet. Het zou voor mij ook een makkie zijn om De Ligt weg te brengen, daar hoef je geen Raiola voor te heten, toch?", zo besluit de voormalig PSV-coach zijn wekelijkse bijdrage aan de regionale krant.