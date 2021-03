Gerucht over opvallende opvolger van Koeman bij Barcelona ontkracht

Maandag, 1 maart 2021 om 13:15 • Chris Meijer • Laatste update: 13:23

RAC1 kwam zondagavond met het bericht dat Mikel Arteta op het verlanglijstje van presidentskandidaat Joan Laporta zou staan, mits Ronald Koeman na dit seizoen zou vertrekken bij Barcelona. Goal weet een dag later echter te melden dat hier niks van waar is. Niemand van Barcelona heeft contact opgenomen met de manager van Arsenal, die dus niet in beeld is voor de eventuele opvolging van Koeman.

Gerard Romero, journalist voor RAC1, noemde Arteta ‘één van de opties’ wanneer Laporta gekozen wordt tot de nieuwe president van Barcelona én Koeman na dit seizoen vertrekt. Goal stelt echter dat Arteta helemaal geen optie is voor de Catalanen als Laporta de presidentsverkiezingen op 8 maart weet te winnen.

Arteta begon zijn spelersloopbaan bij Barcelona, maar speelde geen enkele officiële wedstrijd in de hoofdmacht. De 38-jarige Spanjaard werkt sinds december 2019 als manager van Arsenal, nadat hij eerder assistent van Josep Guardiola bij Manchester City was. In het afgelopen jaar heeft Arteta overigens al een aantal keer onder druk gestaan bij Arsenal, aangezien the Gunners ook onder zijn bewind wisselvallig presteren en momenteel de tiende plaats in de Premier League bezetten. Er is door Barcelona echter geen contact opgenomen met de oud-middenvelder er wordt eveneens niet overwogen om hem als trainer aan te stellen in het Camp Nou.

Dat betekent volgens Goal overigens niet dat Koeman sowieso op de bank zal zitten volgend seizoen. Ondanks dat de presidentskandidaten, naast Laporta Victor Font en Toni Freixa, zich recentelijk positief uitlieten over de prestaties van Koeman onder de huidige omstandigheden, wordt er gesteld dat de druk mogelijk zal toenemen als er dit seizoen geen hoofdprijs wordt veroverd. De campagne in de Champions League lijkt er op te zitten, na een 1-4 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de heenwedstrijd van de achtste finale. Ook in de Copa del Rey liep Barcelona in het heenduel tegen een nederlaag aan: 2-0 tegen Sevilla.

In LaLiga kruipt Barcelona echter steeds meer richting koploper Atlético Madrid, dat nog vijf punten en een wedstrijd meer gespeeld heeft. Het huidige contract van Koeman bij de Catalanen loopt nog door tot medio 2022. In een eerder stadium werd ook de naam van Xavi nadrukkelijk genoemd door de presidentskandidaten als nieuwe trainer, al ruimde Font in zijn voorgestelde organisatiestructuur voor de oud-middenvelder een plek in als algemeen directeur boven Koeman als trainer. Xavi werkt momenteel als trainer voor het Qatarese Al-Sadd en bedankte afgelopen zomer voor het trainerschap bij Barcelona, waardoor Koeman in beeld kwam.