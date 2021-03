Raiola sneert naar Schmidt: ‘Hadden dan nooit de echte Maradona gezien’

Maandag, 1 maart 2021 om 12:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:42

Mino Raiola herhaalt in een interview met het Eindhovens Dagblad nog maar eens zijn ongenoegen over de manier waarop er door PSV en trainer Roger Schmidt wordt omgegaan met zijn pupil Mohamed Ihattaren. De zaakwaarnemer hekelt vooral het statement dat is afgegeven door de PSV-leiding, waarin de middenvelder onprofessioneel gedrag wordt verweten rondom het Europa League-duel met Olympiacos van vorige week donderdag.

"Dit hoort toch niet?", vraagt de zeer verbaasde Raiola zich maandag hardop af in gesprek met de regionale krant. "Er is ook nog eens aantoonbaar gelogen, omdat bijvoorbeeld de spelersgroep helemaal niet voltallig achter de beslissing staat. Dat deed PSV wél voorkomen. Er is zelfs gevraagd om een collectieve verklaring af te geven, maar dat is geweigerd", zet de belangenbehartiger van Ihattaren vraagtekens bij de handelswijze van het bestuur van PSV.

Raiola benadrukt dat hij dergelijke kwesties liever niet uitvecht in de media, maar hij is naar eigen zeggen door PSV gedwongen om openlijk een statement af te geven. "Heb je mij gehoord toen Denzel Dumfries en Donyell Malen (die ook horen tot de stal van Raiola, red.) op de bank zaten? Nee toch?", beantwoordt Raiola zijn eigen vraag. "Niemand zal zeggen dat zij geen goede profs zijn. Helemaal niemand." De zakelijk adviseur van Ihattaren vindt dat de leiding van PSV en Schmidt een totaal verkeerde weg zijn ingeslagen met de behandeling van de spelmaker. "Ik heb zo'n verklaring als deze nog nooit meegemaakt. Als je van elkaar af wilt, kun je daar ook op een andere manier op aansturen. Ik moet hier goed over nadenken en accepteer deze handelswijze niet", aldus Raiola, die een duidelijk beeld schetst over de komende dagen.

"Voor mij is het heel makkelijk, ik handel altijd in het belang van de speler. Met Roger Schmidt en mij komt het ook niet meer goed, dat kan ik al wel zeggen. Met Toon Gerbrands (algemeen directeur van PSV, red.) onderhoud ik wel een goede relatie en we moeten dit samen bespreken. Ik vond deze verklaring op alle manieren PSV-onwaardig, eenzijdig en gewoon bezijden de waarheid. Dat kan niet en hoort niet bij PSV." Raiola haalt in een korte reactie aan Voetbal International nogmaals uit naar Schmidt. "Ik ben in dat opzicht blij dat Schmidt niet de trainer van Maradona is geweest, want dan hadden we nooit de echte Maradona gezien."

PSV meldde zondag dat het besluit om Ihattaren buiten de selectie te laten eerder in het weekend is genomen. “De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen. PSV heeft daarom besloten dat de negentienjarige middenvelder dit weekend geen deel uitmaakt van de A-selectie”, zo klonk het statement vanuit Eindhoven.