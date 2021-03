Hakim Ziyech aangepakt in Engeland: ‘Tuchel schreeuwde van frustratie’

Maandag, 1 maart 2021 om 12:15 • Chris Meijer

Hakim Ziyech had zondag tijdens de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester United (0-0) voor het eerst in zes competitieduels weer eens een plaats in de basiself, maar liet geen onuitwisbare indruk achter. De Engelse media zijn hard in hun oordeel over het optreden van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die voornamelijk onvoldoendes krijgt toebedeeld.

Football.London geeft Ziyech een 5 voor zijn optreden tegen Manchester United, het laagste cijfer van alle basisspelers. “Hij speelde meer centraal, bijna als aanvallende middenvelder. Maar het was armzalig in de eerste helft, hij gaf de bal te vaak weg en kreeg een reprimande van zijn trainer. Na de rust hield hij zich ook rustig, het was geen goede dag voor Ziyech”, schrijft het medium. Ziyech kreeg in de tweede helft nog wel een goede kans na een pass van Mason Mount, maar doelman David De Gea voorkwam een doelpunt.

Het onderonsje tussen Donny van de Beek en Hakim Ziyech na afloop van Chelsea Football Club - Manchester United. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 28 februari 2021

“Hij moet daar echt scoren. Hij krijgt de bal op zijn linkervoet, zijn sterke voet, en heeft het doel voor zich. Dit moet gewoon een doelpunt zijn”, zei Jimmy Floyd Hasselbaink, die als analist voor Sky Sports naar het duel keek, over dat moment. Ook de London Evening Standard, die Ziyech samen met Callum Hudson-Odoi en Édouard Mendy het laagste cijfer (5) aan Chelsea-zijde krijgt toebedeeld, haalt dit moment aan. “Hij had moeite om zijn stempel te drukken in de eerste helft, maar direct na rust dwong hij De Gea tot een geweldige redding. Toch zit hij nog steeds ver van zijn beste niveau.”

“Een goede reflex van De Gea hield hem van scoren in pas zijn tweede basisoptreden onder Tuchel”, schrijft The Independent, die een 6 uitdeelt. Bij Sky Sports krijgt Ziyech een 7 voor zijn spel tegen Manchester United. De Daily Telegraph is daarentegen kritisch. “Ziyech had geluk dat hij 78 minuten mocht blijven staan, na een verschrikkelijke eerste helft waarin Tuchel schreeuwde van frustratie. Na rust was hij iets beter, maar uiteindelijk werd hij vervangen door Timo Werner.”