‘Politie doet inval in kantoor Barcelona en arresteert Bartomeu’

Maandag, 1 maart 2021 om 11:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:04

De Catalaanse politie heeft maandagochtend een inval gedaan in het kantoor van Barcelona, zo weet Cadena SER te melden. De 'Mossos d'Esquadra', zoals de politie in Catalonië wordt genoemd, is naar verluidt bezig met twee onderzoeken: bestuurlijke misstanden bij Barcelona en vermeende corruptie en het witwassen van geld door enkele kopstukken in de leiding van de grootmacht. Onder meer de Spaanse journalist Rafael Hernández meldt dat voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu thuis is gearresteerd, evenals de gewezen algemeen directeur Òscar Grau en en hoofd juridische zaken Romà Gómez Ponti.

Bovengenoemd medium meldt voorts dat de politie het Barcelona-bestuur al enkele maanden onder de loep heeft en dat verdere arrestaties op korte termijn niet worden uitgesloten. Verdere details over het grootschalige onderzoek worden niet prijsgegeven. De beschuldigingen hangen al ruim een jaar boven het Camp Nou, want in februari 2020 meldden diverse Spaanse media dat de onlangs vertrokken Bartomeu het bedrijf I3 Ventures had ingehuurd om 'tegenstanders' bij Barcelona doelbewust zwart te maken.

Het door Bartomeu ingehuurde bedrijf viel tussen 218 en 2020 via honderden accounts op social media diverse kopstukken van Barcelona aan, met als doel het imago van Bartomeu op te poetsen. Zo vielen deze accounts bijvoorbeeld Lionel Messi aan toen hij zijn beslissing om een nieuw contract te ondertekenen steeds uitstelde, terwijl Gerard Piqué kritiek kreeg vanwege zijn loopbaan als zakenman, waarbij hij onder meer verantwoordelijk is voor de opzet van de Davis Cup in het tennis.

Barcelona zou iets minder dan een miljoen euro hebben betaald aan het bedrijf, dat enkele bekende accounts in beheer heeft Naar verluidt zouden er ook duizenden bots zijn ingezet bij polls op websites en social media om een positief beeld naar voren te halen. Catalunya Radio meldde een jaar geleden dat Barcelona het bestaan van de accounts zou hebben erkend, maar de club ontkende na grondig intern onderzoek tegelijkertijd dat er sprake zou zijn van een campagne om bepaalde mensen te beschadigen. Onder meer door het breed uitgemeten schandaal besloot Bartomeu vorig jaar oktober om zijn functie als voorzitter van Barcelona neer te leggen. De clubleiding heeft overigens nog geen officieel statement naar buiten gebracht omtrent de arrestatie van de drie bestuurders.