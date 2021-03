Fortuna stelt probleem in ieder geval een week uit bij transfer naar Japan

Maandag, 1 maart 2021 om 11:47 • Chris Meijer

Alexei Koselev gaat Fortuna Sittard volgende week achter zich laten. De 27-jarige Moldavische doelman maakt de overstap naar Júbilo Iwata, zo maakt de Japanse club via de officiële kanalen bekend. Fortuna communiceert dat Koselev vanwege de geldende coronamaatregelen tot na de thuiswedstrijd tegen PSV van komende zondag beschikbaar blijft voor trainer Sjors Ultee, maar het is de vraag of dat ook betekent dat hij aan spelen kan toekomen.

Bij het directe vertrek van Koselev dreigde een keepersprobleem. De als nood verband binnengehaalde Piet Velthuizen viel zondag in het duel met FC Groningen (1-0 nederlaag) geblesseerd uit. Daardoor moest Koselev alsnog opdraven in het Capital Hitachi Mobility Stadion, terwijl hij alleen op de bank zat om in het uiterste geval van nood in het veld te komen. Dat deed zich al na twintig minuten spelen voor, toen Velthuizen zich met een hamstringblessure moest laten wisselen. Fortuna had de 34-jarige doelman juist binnengehaald met het oog op het naderende vertrek van Koselev én een blessure van de huidige eerste doelman Yanick van Osch.

Van Osch is nog een tijdje uit de roulatie, terwijl het onduidelijk is of Velthuizen komend weekend weer in actie kan komen. Als dat niet het geval is en Koselev uit voorzorg op de bank moet blijven, zal trainer Sjors Ultee in de thuiswedstrijd tegen PSV een beroep moeten doen op Joshua Wehking moeten doen. De twintigjarige doelman speelde voorlopig nog geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van Fortuna. Daarnaast heeft Ultee nog de beschikking over Tom Hendriks, een achttienjarige keeper die normaal gesproken deel uitmaakt van Fortuna Onder-21.

“Gezien het feit dat Alexei dit seizoen zijn basisplek heeft verloren en het contract aan het einde van het seizoen afloopt is dit voor beide partijen een mooie deal. Alexei is de afgelopen jaren van erg veel waarde voor ons geweest en we willen hem daar dan ook graag voor bedanken. We wensen hem dan uiteraard ook erg veel succes met zijn nieuwe uitdaging straks”, zo laat Sjoerd Ars, technisch manager bij Fortuna, op de website van de club weten.

Het betekent in ieder geval dat er volgende week na bijna drie jaar een einde komt aan de samenwerking tussen Koselev en Fortuna. De 24-voudig Moldavisch international kwam in de zomer van 2018 over van het Roemeense ACSM Politehnica Ia?i en stond in totaal 72 wedstrijden onder de lat bij Fortuna. Dit seizoen keepte hij in het begin van het seizoen de eerste zes wedstrijden, alvorens hij zijn basisplaats verloor aan Van Osch.