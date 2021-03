Ten Hag lovend over ‘absolute winnaar’ van Ajax: ‘Mentaal is hij ijzersterk’

Maandag, 1 maart 2021 om 11:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:38

Erik ten Hag wilde zondag na afloop van de topper tussen PSV en Ajax (1-1) geen hard oordeel vellen over Dusan Tadic. De aanvaller, die vanaf elf meter een punt redde voor de bezoekers in de slotfase, probeerde Denzel Dumfries na de treffer te provoceren, maar volgens Ten Hag moet er niet te veel worden gezocht achter de opmerklijke en veelbesproken actie van Tadic.

"Mentaal is hij (Tadic, red.) ijzersterk", deelde Ten Hag een compliment uit aan zijn aanvoerder tijdens de aansluitende persconferentie in het Philips Stadion. "Hij werd tot op het bot geprovoceerd bij die penalty en ze (spelers van PSV, red.) maakten het veld ook slecht. Maar dan zie je hoe sterk hij is in zijn hoofd. Hij is uitermate koel en ik zit dan ook heel rustig. Ik weet zeker dat het dan een goal is, ook nu weer. Dan gebeurt er wat en dat gebeurt in de emotie. Ja, dat zit ook in zijn karakter. Dat moeten we niet te groot maken. Uiteindelijk gaat het erom wat er op het veld gebeurt en wat het resultaat is. Hij was in ieder geval op het juiste moment koelbloedig."

Reacties PSV - Ajax | Tadic: 'Als Dumfries mij pussy noemt, kan 'ie wat terug verwachten'

Ten Hag heeft dan ook geen moeite met het soms explosieve karakter van Tadic, die zelf op de persbijeenkomst aangaf dat Servische spelers nou eenmaal zo in elkaar zitten. "Dat is Dusan Tadic, een absolute winnaar", ging de Ajax-coach verder met een glimlach. "Hij weet op het juiste moment zijn emoties in te zetten. Dat maakt het verschil tussen een topper en de absolute top", aldus de oefenmeester van de lijstaanvoerder in de Eredivisie, die overigens nog niet wil vooruitlopen op een eventueel kampioenschap voor Ajax.

"Nou, het is wel duidelijk dat wij hier met 1-1 gewonnen hebben, maar het is nog niet afgelopen. Want er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen." Ajax heeft met nog elf competitiewedstrijden voor de boeg een voorsprong van zes punten op nummer twee PSV. Daarnaast heeft de ploeg van Ten Hag een duel minder gespeeld in de Eredivisie. Ajax hervat de titelstrijd zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.