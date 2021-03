Wout Weghorst in de Champions League? Deze man maakt het mogelijk

Dinsdag, 2 maart 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 16:44

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit Maxence Lacroix, die met recht de rots van Wolfsburg mag worden genoemd.

Door Thijs Verhaar

Als we in Nederland iets over Wolfsburg horen, gaat het vaak over Wout Weghorst en een enkele keer over Jeffrey Bruma. Laatstgenoemde speelde dit seizoen echter nog geen minuut mee met het eerste elftal. Weghorst is er juist wel altijd bij en haalt geregeld de headlines met zijn goals. De 28-jarige spits staat dit seizoen alweer op veertien competitietreffers, waarmee hij een groot aandeel heeft in het succes van die Wölfe. Hij heeft zijn kopkracht verder ontwikkeld en plukt daar nu de vruchten van. Waar hij de afgelopen twee seizoenen al verdienstelijk 1 op 2 liep, scoort hij nu gemiddeld elke anderhalve wedstrijd (elke 141 minuten om 172 minuten in de voorgaande twee jaar).

De allerbelangrijkste reden waarom Wolfsburg na jaren in de middenmoot nu eindelijk wel aanhaakt bij de top, moeten we echter zoeken in de verdediging. De ploeg heeft de minst gepasseerde defensie van heel de Bundesliga, met slechts 19 tegentreffers in 23 duels. In de laatste zeven competitiewedstrijden hoefde men zelfs geen enkele goal toe te staan, zoals Schalke 04 in de DFB Pokal ook niet tot scoren kwam tegen de veelgeprezen verdedigingslinie van die Wölfe. Uiteraard verdient de Belgische doelman Koen Casteels daar ook credits voor, maar de meeste aandacht gaat terecht uit naar de Franse jeugdinternational Maxence Lacroix.

Maxence Lacroix wordt als mandekker met snelheid vooral geroemd om zijn indrukwekkende fysiek, maar moet met zijn lengte nog wel wat dominanter worden in de lucht.

De 1,90 meter lange centrumverdediger wordt geprezen om zijn duelkracht, kalmte, vermogen om op de juiste momenten in te stappen, snelheid en sierlijkheid, waardoor een enkeling hem zelfs vergelijkt met Manchester United-legende Rio Ferdinand. Toch zag het er lange tijd niet naar uit dat de robuust gebouwde Lacroix ooit verdediger zou worden. Als vierjarige begon hij namelijk als doelman, omdat zijn vader vroeger op hoog Frans amateurniveau keepte. Pas op zijn twaalfde werd hij een veldspeler en als spits kreeg hij amper een jaar later al de kans om in de jeugdopleiding van vierdedivisionist Trellisac te spelen, hetgeen betekende dat de Parijzenaar ruim vijfhonderd kilometer verderop moest gaan wonen.

Als vijftienjarige volgde een nieuwe verhuizing, want tweededivisionist Sochaux wilde hem graag hebben. Men zag echter geen spits in hem, want hij werd al snel aanvallende middenvelder, toen verdedigende middenvelder en uiteindelijk centrumverdediger. Éric Hély vertelde hem als hoofd jeugdopleidingen dat daar zijn grootste kans lag op een grote doorbraak en hij heeft gelijk gekregen. Lacroix tekende op zeventienjarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Sochaux en debuteerde in december 2018 in Coupe de France. In het volgende anderhalf jaar kwamen daar nog 27 optredens bij, tot Wolfsburg hem afgelopen jaar zomer voor een mooie som van vijf miljoen euro in wist te lijven.

Inmiddels wordt de transferwaarde van de rechtspoot na een half jaar in de Bundesliga al geschat op zeventien miljoen euro en zijn contract tot medio 2024 doet vermoeden dat geïnteresseerde clubs nog veel dieper in de buidel moeten tasten. Lacroix heeft zich meteen in het elftal van Oliver Glasner gespeeld en maakte afgelopen weekend met een rake kopbal uit een corner zelfs zijn eerste treffer in de Duitse competitie. Bovendien maakt hij veel indruk met zijn gemeten topsnelheid van 34.93 kilometer per uur. Daarmee is alleen Dayot Upamecano sneller van alle centrale verdedigers. Lacroix staat daarnaast in de top tien van meest succesvolle tackles en mag zich tot bij de vijftien beste koppers van de Bundesliga rekenen.

Lacroix scoort wekelijks hoge cijfers in de schier onpasseerbare defensie van Wolfsburg.

“Ik ben behoorlijk atletisch, heb snelheid en ben krachtig. Ook ben ik helemaal niet slecht met de bal aan mijn voeten, dus ik kan in principe alles doen wat de coach van mij verlangt. Dat is het belangrijkste”, oordeelde Lacroix onlangs zelf in gesprek met Duitse media. Sportief directeur Marcel Schäfer voegt daaraan toe dat de groeibriljant alles in huis heeft om de Bundesliga naar zijn hand te zetten, terwijl trainer Oliver Glasner in zijn nopjes is met Lacroix’ bereidwilligheid om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. “Hij groet me elke dag in het Duits en doet het ook uitstekend op het veld. Ik ben erg tevreden met de progressie van Maxence.”

Zijn snelle opmars in de Bundesliga is ook niet onopgemerkt gebleven bij de experts van FootballCritic. De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Lacroix (74) prima te noemen. Daarmee behoort de Franse muur nu al tot de vijftig beste spelers onder de 21 jaar en de wetenschap dat hij dit kalenderjaar elke wedstrijd hoge beoordelingen scoort, doet vermoeden dat hij snel verder gaat stijgen.

Voor nu levert het rijtje vergelijkbare spelers nog geen heel indrukwekkende namen op, maar qua spel wordt Lacroix vaak naast Ozan Kabak gelegd. De Turk ging afgelopen januari van Schalke 04 naar Liverpool en ook voor Lacroix lijkt zo’n fraaie stap omhoog verre van uitgesloten. Borussia Dortmund zou hem al nadrukkelijk in de gaten houden en hetzelfde geldt voor Didier Deschamps. De bondscoach van Frankrijk zag hem afgelopen jaar al veel indruk maken bij de Onder-21 van Les Bleus. De keuzeheer heeft weliswaar opties genoeg voor zijn achterhoede, maar vanuit Frankrijk gaan geluiden op dat Lacroix in maart wellicht zijn eerste oproep gaat ontvangen.

Maxence Lacroix bevindt zich nu nog niet in een rijtje met wereldsterren, maar heeft alle potentie om daar spoedig verandering in te brengen.

Mogelijk dat hij zich dus in de kijker kan spelen voor het EK, maar voor nu is plaatsing voor de Champions League het belangrijkst voor de twintigjarige rechtspoot. Door de imposante reeks van negen wedstrijden zonder nederlaag is Wolfsburg opgeklommen naar de derde plaats, met een voorsprong van zes punten op de nummer vijf Borussia Dortmund. Die Borussen ogen net als het Bayer Leverkusen van Peter Bosz verre van solide, dus is de kans aanzienlijk dat Lacroix, Weghorst en Co zich volgend seizoen in het miljardenbal mogen melden. Wel speelt men in de resterende elf wedstrijden nog tegen Bayern München, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt en Dortmund.

Die Wolfe hebben dus alles in eigen hand, maar mogen zich ondanks de gunstige uitgangspositie nog niet rijk rekenen. De huidige vorm biedt echter alle reden om te dromen van een goede afloop, want Lacroix vormt een uitstekend duo met John Brooks. De Amerikaanse Duitser is de opbouwer van de twee en hij bewaakt de balans als de Fransman weer eens instapt om door te dekken. Bij balverlies stuiven de twee centrale middenvelders terug naar achteren, terwijl Lacroix de aanvallers vanaf de andere kant opjaagt. Dat zorgt voor zoveel druk dat de tegenstander de bal vaak snel verspeelt en Wolfsburg kan bouwen aan een nieuwe aanval, met Weghorst als beoogd eindstation.

Lacroix speelt dus een cruciale rol in het spelletje wat trainer Oliver Glasner in het verleden al tot in perfectie uitvoerde met LASK Linz. Toch zijn er nog wel verbeterpunten voor de jonge Fransman. Met zijn 1,90 meter zou hij nog dominanter moeten zijn in kopduels, terwijl hij bij balverovering nog te vaak voor een wilde bal naar voren kiest. Enerzijds is het knap dat hij oog heeft voor de rappe vleugelaanvallers, maar zijn passing is simpelweg niet secuur genoeg om nu al rijp te zijn voor een absolute toptransfer. Gelukkig voor hem heeft hij in de Volkswagen Arena alle tijd om zich verder te ontwikkelen en met de Champions League binnen handbereik is Wolfsburg ook helemaal geen verkeerde plek om zichzelf richting de wereldtop te lanceren.