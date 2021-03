‘Financiële toekomst PSV mag niet in handen van Frank de Boer liggen’

Maandag, 1 maart 2021 om 09:52 • Rian Rosendaal

Valentijn Driessen is bang dat PSV deze zomer verstoken blijft van uitgaande toptransfers. Spelers als Donyell Malen en Denzel Dumfries worden al enige tijd in verband gebracht met de stap naar een Europese topcompetitie, maar de chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich inmiddels af of het in Europa uitgeschakelde PSV in staat is om het tweetal na dit seizoen voor tientallen miljoenen euro's te slijten.

"Malen en Dumfries willen PSV na dit seizoen verruilen voor een uitdaging in een grote Europese competitie. Alleen missen zij het internationale podium om hun marktwaarde op te voeren na de Europese uitschakeling", schetst Driessen maandag een somber toekomstbeeld in zijn column voor de ochtendkrant. "Sterker, het ontbreken van minuten in de Champions League, het missen van de laatste zestien in de Europa League en het mislopen van de landstitel drukt hun marktwaarde behoorlijk. Evenmin kunnen de twee bogen op een cv. als Steven Bergwijn of eerder Hirving Lozano of Luuk de Jong, die Eindhoven voor topbedragen verlieten", verwijst de sportjournalist naar recente miljoenentransfers van PSV.

Driessen denkt dat algemeen directeur Toon Gerbrands veel moeite zal hebben in het verkopen van zijn 'melkkoetjes' Malen en Dumfries. "Tel daarbij op dat kroonjuweel Malen er niet eens in slaagt om in de zwakke Nederlandse competitie topscorer te worden", zo krijgt de aanvaller van de Eindhovenaren aangewreven. "Ook niet bevorderlijk voor zijn marktwaarde is dat hij voor die prijs waarschijnlijk wordt afgetroefd door Giorgios Giakoumakis, nota bene de spits van VVV-Venlo, de nummer vijftien (!) van de Eredivisie", doelt Driessen op de 23 treffers van de Griekse spits, terwijl Malen momenteel op veertien doelpunten staat.

In de optiek van Driessen zou het aandeel van PSV deze week behoorlijk gezakt zijn, mocht de club beursgenoteerd zijn. "Omdat de oorzaken voor alle kapitaalvernietiging grotendeels op het sportieve vlak liggen, verdient het algemeen beleid (Gerbrands), technische beleid (John de Jong) en de technische staf (Roger Schmidt) een bijzonder grondige evaluatie door de commissarissen", zo oordeelt de voetbalvolger van De Telegraaf. "Het mag niet zo zijn dat de financiële toekomst van PSV in handen ligt van Frank de Boer. Dat de bondscoach van Oranje PSV’ers een podium moet bieden op het EK zodat ze alsnog voor topprijzen verkocht kunnen worden door Gerbrands in plaats van de nu dreigende bodemprijzen", zo besluit Driessen.