Fosu-Mensah ziet door zware blessure EK-droom in rook opgaan

Maandag, 1 maart 2021 om 09:34

Het seizoen van Bayer Leverkusen-verdediger Timothy Fosu-Mensah zit erop. De Oranje-international bevestigt aan Voetbalzone dat hij zijn kruisband heeft afgescheurd. Voor het herstel van een dergelijke blessure staat doorgaans een herstelperiode van zes tot negen maanden, waardoor hij ook het EK van komende zomer aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Door Chris Meijer

Fosu-Mensah raakte zondag geblesseerd in de wedstrijd tegen SC Freiburg (1-2 nederlaag). Op slag van rust ging het mis voor de rechtsback. Hij bleef met zijn rechterbeen steken in het gras, waardoor zijn knie een klap te verduren kreeg. “We hopen op iets anders, maar vrezen voor een kruisbandblessure”, zei trainer Peter Bosz na afloop in de Duitse media.

De 23-jarige verdediger maakte in januari voor circa twee miljoen euro de overstap van Manchester United naar Leverkusen. Hij koos voor een stap naar de Bundesliga om in de ploeg van Bosz meer aan spelen toe te komen. Op die manier hoopte hij een plek in de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer af te dwingen, zo liet hij vorige maand nog weten in een interview met Kicker.

“Het was mijn eigen beslissing om United te verlaten”, zei Fosu-Mensah, die in maart 2018 zijn laatste interland voor Oranje speelde tegen Portugal (0-3 winst). “Manchester United en Solskjaer waren goed voor me, maar voor mij is het belangrijk regelmatig te spelen. Ook om een kans in de nationale ploeg te krijgen.” Na Julian Baumgartlinger en Paulinho is Fosu-Mensah de derde speler van Leverkusen die aan de kant staat met een kruisbandblessure.