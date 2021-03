Politie bevestigt arrestatie tweetal voor aandeel in rel bij spelersbus Ajax

Maandag, 1 maart 2021 om 09:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:22

De politie in Eindhoven heeft zondag kort na de topper tussen PSV en Ajax twee personen aangehouden, zo is maandag officieel wereldkundig gemaakt. Het tweetal was betrokken bij de ongeregeldheden bij de spelersbus van Ajax die bij de uitgang van het Philips Stadion stond geparkeerd. De woede van verschillende supporters van PSV richtte zich op Dusan Tadic, die na zijn benutte strafschop in de slotfase provocerend gedrag vertoonde richting Denzel Dumfries.

Tadic werd uitgescholden en zelfs bekogeld en met de hulp van enkele beveiligers wist de aanvaller van Ajax uiteindelijk de spelersbus van de Amsterdamse club te bereiken. De gearresteerde personen wordt plegen van wanordelijkheden en het verstoren van de openbare orde ten laste gelegd. "Een persoon gooide iets richting Tadic en de ander gooide iets naar andere spelers van Ajax", zo laat een woorvoerder van de politie maandag weten in een reactie aan het ANP. "Verder is de middag rustig verlopen." De arrestanten zijn overigens alweer vrijgelaten.

Nieuwe video? Hoor wat Dusan Tadic allemaal naar zijn hoofd geslingerd krijgt!! Geplaatst door voetbalzone op Zondag 28 februari 2021

Zondag na de kraker tussen PSV en Ajax hadden enkele tientallen fans van de thuisclub zich buiten het stadion achter dranghekken verzameld, in afwachting van de spelers van Ajax. Tadic kreeg iets naar zijn hoofd gegooid en waarschijnlijk ging het om een muntstuk. De aanvoerder van de koploper in de Eredivisie nam zichzelf in bescherming en de dader werd al snel door de politie in de kraag gegrepen. Beelden van het voorval bij het PSV-stadion gingen vervolgens al snel rond op de sociale media.

Naar aanleiding van het incident omtrent Tadic deed Ajax zondagavond aangifte van voor poging tot mishandeling van de aanvaller, zo werd al snel medegedeeld in een reactie aan de NOS. Het is nog niet bekend wat PSV gaat doen met de twee personen die zijn gearresteerd voor hun aandeel in de ongeregeldheden na afloop van Ajax-thuis.