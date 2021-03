Berghuis krijgt steun van Advocaat: ‘Daar heb ik geen problemen mee’

Maandag, 1 maart 2021 om 08:04 • Laatste update: 08:18

Feyenoord-trainer Dick Advocaat wil niets weten van kritiek op zijn aanvoerder Steven Berghuis, die zondag bij een 4-2 achterstand geblesseerd raakte toen hij hard doorging op AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos. De overtreding leverde Berghuis behalve een blessure ook een gele kaart op. Advocaat kan zich de frustratie bij de buitenspeler wel voorstellen.

“Dat moment van Berghuis met Hatzidiakos? Ja, hij was misschien iets te laat. En misschien zat er een stukje frustratie bij. Daar heb ik geen problemen mee”, wordt Advocaat geciteerd door De Telegraaf over Berghuis, die in de achtste minuut de assist leverde op het openingsdoelpunt van Marcos Senesi. “Hij is een echte winnaar, als het tegenzit word je geïrriteerd. Hij is toch ook geen schopper? Soms weet je gewoon niet hoe een jongen erin zit”, aldus Advocaat. “Hij wil gewoon de beste zijn, hij wil altijd meer. En in mijn ogen speelde hij echt geen onaardige wedstrijd.”

Over de ernst van de blessure van Berghuis wordt naar verwachting vandaag meer bekend. Advocaat baalde na afloop vooral van de nederlaag, waardoor de Rotterdammers de concurrenten verder zien uitlopen. “Je moet erin blijven geloven. We willen in elk geval Europees voetbal halen. Daar gaan we voor”, aldus de trainer. “Woensdag in Groningen (0-0, red.) lieten we zien dat we prima kunnen voetballen en dat hebben we nu tegen AZ in de eerste helft wéér laten zien. Maar iedereen ziet wat voor goals wij weggaven tegen AZ.” Feyenoord staat op de vijfde plaats in de Eredivisie met een achterstand van acht punten op nummer twee PSV. De achterstand op nummer drie AZ bedraagt zes punten.