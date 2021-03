Raiola haalt uit naar Schmidt en kondigt gesprek met PSV aan

Mino Raiola heeft geen goed woord over voor de manier waarop Mohamed Ihattaren wordt behandeld door PSV-trainer Roger Schmidt. De middenvelder ontbrak zondag in de wedstrijdselectie voor het duel met Ajax (1-1) nadat hij eerder deze week een aanvaring had met de Schmidt. Middels een statement op social media legde PSV uit dat het besluit wordt gedragen door zowel de technische staf als de spelersgroep. “Ik wil hier een hartig woordje over spreken met PSV”, aldus Raiola.

PSV meldde zondag dat het besluit om Ihattaren buiten de selectie te laten eerder in het weekend is genomen. “De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen. PSV heeft daarom besloten dat de negentienjarige middenvelder dit weekend geen deel uitmaakt van de A-selectie”, zo klonk het statement.

“Ik ben het niet eens met het statement en ook niet met de beslissing”, reageert Raiola in gesprek met De Telegraaf. De zaakwaarnemer van Ihattaren laat weten dat hij om de tafel wil met PSV. “Ik vind dat deze trainer de weg kwijt is, wanneer hij zijn eigen mening moet laten rechtvaardigen door de spelersgroep. Dan kunnen we beter thuisblijven. Neemt hij volgende week zijn partner mee om te vertellen wat die van zijn beslissingen vindt? Dit heb ik nog nooit gezien en het slaat nergens op. Van wat ik heb begrepen, wordt dit niet eens gedragen door de spelersgroep.”

De krant meldt dat de gesprekken over contractverlenging van Ihattaren, wiens verbintenis in de zomer van volgend jaar afloopt, onder hoogspanning lijken te staan. “Het is wat het is”, aldus Raiola. “Niet iedere trainer past bij iedere speler en andersom. Dat heb ik met de grootste spelers meegemaakt en dat is niet zo erg. Maar wat deze trainer in de communicatie laat zien, is heel slap. Ik ga dit met de clubleiding bespreken, maar hou er niet van derde partijen erbij te betrekken. Ik vind dit PSV-onwaardig.”