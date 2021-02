Inter mogelijk in de problemen na faillissement Chinese landskampioen

Maandag, 1 maart 2021 om 00:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:08

Suning Holdings Group trekt per direct de stekker uit Jiangsu FC. De club, die in november vorig jaar landskampioen werd van China, wordt opgeheven vanwege de financiële problemen bij Suning Group, het bedrijf dat eigenaar is. Ook het dameselftal en de jeugdteams van Jiangsu FC (voorheen Jiangsu Suning) zijn met onmiddellijke ingang opgeschort. Het bericht zorgt ook voor onrust bij Internazionale, daar de club onderdeel van dezelfde holding vormt.

De berichtgeving volgt slechts 108 dagen nadat Jiangsu de eerste landstitel ooit veroverde, door Guangzhou Evergrande over twee duels in de finale van Chinese Super League te verslaan: 0-0 en 1-2. Geheel onverwacht komt het nieuws overigens niet, want de eigenaren waren al sinds eind vorig jaar op zoek waren naar geïnteresseerde investeerders. Halverwege het afgelopen seizoen kwam het concern ook al in opspraak, toen de spelers een maand geen salaris uitgekeerd kregen.

Suning Group is hard geraakt door de coronacrisis, waardoor het bedrijf de noodzaak ziet om de sporttak af te stoten. Daarnaast is er ook een marketingtechnische reden dat de holding de handen van Jiangsu aftrekt, want Chinese bond wil met een nieuwe regelgeving verbieden dat bedrijfsnamen verwikkeld worden in de clubnamen. De hoop voor de regerend landskampioen is overigens nog niet helemaal vervlogen, want het nieuwe seizoen in China start over een maand. Hoewel Jiangsu vooralsnog niet ingeschreven staat, zou de ploeg toch nog deel kunnen nemen indien er tijdig een nieuwe investeerder gevonden wordt.

Ook in Italië wordt alle berichtgeving rondom het in financieel noodweer verkerende Suning Group nauwlettend in de gaten gehouden, al is er nog niets bekend over de gevolgen voor Inter. In juni 2016 kwam de huidige koploper van de Serie A voor 68,6 procent in handen van de Chinese onderneming, die voor het aandeel 270 miljoen euro betaalde. De resterende aandelen zijn in handen van LionRock Capital, een investeringsfonds uit Hong Kong. Ook in Milaan zijn er al enkele maanden berichten over financiële problemen.

Jiangsu was de voorbije jaren een toonaangevende club in China. In 2016 trok de club bijvoorbeeld Alex Teixeira, voor 50 miljoen euro, en Ramires, voor 28 miljoen euro, aan. Fabio Capello stond tussen juni 2017 en maart 2018 voor de selectie en in 2019 greep de club nipt naast de transfer van Gareth Bale.

Mogelijk volgt er de komende dagen nog een tweede faillissement in de Chinese Super League. Ook Tianjin Teda verkeert in financieel zwaar weer. Het gouden tijdperk van onbegrensde salarissen is al even voorbij in China. De Chinese voetbalbond legde een strikte financiële controle op waarbij gemikt wordt op een duurzaam financieel model. Er werd ook een salarisplafond opgelegd