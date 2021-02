Studio Voetbal kraakt Piet Velthuizen af: ‘Dit kan toch niet, kijk die buik’

Maandag, 1 maart 2021 om 00:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:10

De rentree van Piet Velthuizen in de Eredivisie was zondag van korte duur. De doelman van Fortuna Sittard moest in het uitduel met FC Groningen (1-0 verlies) al na ruim twintig minuten afhaken door een spierblessure en plaatsmaken voor Alexei Koselev. Zo dreigt een nieuw keepersprobleem voor Fortuna: de Moldavische reservekeeper staat op het punt om de club te verlaten en doelman Yanick van Osch is eveneens geblesseerd. Het ging tijdens en na de wedstrijd bovendien vooral over het postuur van Velthuizen, zo ook zondagavond bij Studio Voetbal.

“Ik zat om half drie naar PSV - Ajax te kijken en op mijn iPad naar FC Groningen - Fortuna Sittard. Om één minuut over half drie heb ik de redactie gebeld om aan te geven dat ik iets wilde laten zien”, zei Pierre Van Hooijdonk, terwijl de beelden van de openingsfase van het duel in Groningen werden getoond. Velthuizen had het nodige geluk toen hij grabbelend de bal in eigen doel bokste maar er sprake bleek te zijn van buitenspel van Jørgen Strand Larsen. “Dit kan toch niet, jongens”, wees de oud-aanvaller naar het postuur van de 34-jarige doelman, die ruim drie jaar geleden zijn allerlaatste wedstrijd in het betaald voetbal keepte.

“Dit is het faillissement van de keepers in Nederland. Als je zó, na een week, onder contract komt te staan bij Fortuna Sittard”, verzuchtte Van Hooijdonk. “Je bent veel te zwaar, je hebt aardig wat coronakilootjes erom heen hangen. Moet je die vrije trap zien, hoe Velthuizen erinkomt met een knakvuistje. Hij slaat de bal in zijn eigen doel, maar het doelpunt wordt tot zijn grote geluk afgekeurd. Kijk die buik joh.” Rafael van der Vaart kreeg de vraag of hij de comeback van Velthuizen had verwacht. “Ik wist eigenlijk niet dat hij nog speelde”, zei de oud-voetballer quasi-serieus.

“De eerste indruk, en daar gaat het vaak om, is niet al te best”, erkende ook Van der Vaart. Arno Vermeulen was benieuwd naar de beweegredenen van Fortuna. “Dit zegt ook veel over Fortuna. Hij was toch op proef zeiden ze?”, haakte de commentator van de NOS in. Van Hooijdonk kon er nog altijd niet over uit. “Als hij zijn shirt uitdoet, dan kijkt iedereen toch?” Theo Janssen, gekscherend: “Dat shirt helpt ook niet mee.” Van Hooijdonk: “Die vijftien kilo extra ook niet.”

Velthuizen tekende vrijdag een contract tot het einde van dit seizoen bij Fortuna en stond twee dagen later zodoende al onder de lat bij de Limburgers. De enkelvoudig Oranje-international kreeg echter snel last van zijn hamstring. De problemen begonnen al in de warming-up. "Ik trapte daarin wat lange ballen en toen voelde ik al wat in mijn hamstring. Dat zat niet zo lekker", liet Velthuizen aan ESPN weten. "Ze hebben er na de warming-up wat heet spul op gedaan."

"Ik trapte in de wedstrijd de bal weg en het schoot er erger in. Het was verstandiger om al te stoppen", zei de keeper, die sowieso wilde spelen. "Ik was blij dat ik weer mocht keepen en ik wilde het team natuurlijk zo goed mogelijk helpen." Velthuizen denkt niet dat hij lang uit de roulatie zal zijn door de blessure. Voor de doelman was het zijn eerste Eredivisie-wedstrijd sinds 9 november 2014, toen hij nog voor Vitesse uitkwam. Zijn laatste officiële wedstrijd dateerde van 16 december 2017, in dienst van Omonia Nicosia. Daarna stond hij onder contract bij AZ en Telstar. Hij kwam echter niet in actie voor de laatste twee clubs.