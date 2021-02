Memphis Depay en Lyon laten dure punten liggen in Franse titelstrijd

Zondag, 28 februari 2021 om 23:12 • Daniel Cabot Kerkdijk

Olympique Lyon heeft punten verspeeld in strijd om de landstitel. Op bezoek bij Olympique Marseille kwam het team van trainer Rudi Garcia zondag niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Niet alleen liet Lyon na om in te lopen op koploper Lille OSC, dat punten had laten liggen tegen RC Strasbourg (1-1), ook raakte het de tweede plaats kwijt aan Paris Saint-Germain. De regerend landskampioen had zaterdag met 0-4 van Dijon gewonnen.

Een treffer van Karl Toko Ekambi brak de ban na twintig minuten spelen. Na een bal van rechts van Lucas Paquetá schoot hij de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied de bal diagonaal achter doelman Steve Mandanda: 0-1. Vlak voor rust verscheen de gelijkmaker op het scorebord. Een schot van Pape Gueye ging tegen de hand van Paqueta, waarna de arbiter naar de stip wees. Arek Milik verschalkte doelman Anthony Lopes met een precieze inzet in de rechterhoek: 1-1.

Lyon moest twintig minuten voor tijd met tien man verder door een tweede gele kaart voor Paquetá, maar dat bracht geen verandering meer in de stand. Memphis Depay speelde de hele wedstrijd mee. De aanvoerder kreeg in de slotfase een gele kaart, nadat hij het aan de stok kreeg met Álvaro González.

Door de remise komt Lyon op 56 punten. Dat is er één minder dan PSG en drie minder dan Lille. AS Monaco staat met 55 punten op een vierde plaats.