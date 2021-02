Van Basten wijst op viertal van Ajax: ‘Dat zijn niet de beste voetballers’

Zondag, 28 februari 2021 om 23:22 • Chris Meijer

Marco van Basten is na de wedstrijd tussen PSV en Ajax (1-1) hard voor Devyne Rensch, Jurriën Timber, Ryan Gravenberch en Edson Álvarez. De oud-international noemt het viertal in het programma Rondo van Ziggo Sport naar aanleiding van het duel in Eindhoven ‘niet de beste voetballers’. Van Basten stelt dat Ajax tegen PSV ‘zwak’ voor de dag kwam, evenals in de return van de zestiende finale van de Europa League tegen Lille OSC (2-1 zege) afgelopen donderdag.

“Ajax speelde tegen Lille zwak, tegen PSV ook. Dat had deels met het veld te maken, maar ook met de agressiviteit van PSV”, zo analyseert Van Basten het optreden van Ajax tegen PSV. “Maar je ziet ook dat Rensch rechtsback staat, Timber rechts in het centrum, Gravenberch en Álvarez op het middenveld: dat zijn niet de beste voetballers. Dat zijn bij Ajax niet de sterke spelers. Gravenberch is de laatste wedstrijden niet best, hoor. Daar heb je mee te maken. Álvarez is geen jongen die in balbezit makkelijk speelt. Klaassen is wel een werker. Dan krijg je de bal niet makkelijk naar voren.”

“Des te knapper dat ze op mentaliteit overeind blijven. En het draait ook om het neerzetten van je elftal, dat doet Ten Hag toch goed. Als je kijkt naar Martínez en Álvarez, die waren helemaal weg bij dat elftal. Die staan er nu toch”, zo haakt Youri Mulder in. “Aan de andere kant krijgen ze in de laatste minuut een penalty mee, waardoor het in 1-1 eindigt”, zo reageert van Basten vervolgens. “Dus het is op het randje allemaal.”

“Ze hadden eigenlijk moeten verliezen”, beaamt Mulder. Van Basten wijst vervolgens op het feit dat Ajax ook goed wegkwam tegen Lille, die de Amsterdammers volgens de oud-international ‘wegzetten’ en ‘beter waren’. “Lille had goede spelers, maar verdedigend deed Ajax het best aardig”, zegt Ruud Gullit als het tweeluik met Lille ter sprake komt. “Ze gaven niet veel weg. Het klopt dat ze afgelopen donderdag na twintig minuten 0-3 achter hadden kunnen staan.”