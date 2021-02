Atlético recht rug en wint nota bene in ‘vervloekt’ Estadio de la Cerámica

Zondag, 28 februari 2021 om 23:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:09

Atlético Madrid heeft zondagavond een belangrijke overwinning in LaLiga geboekt. Het team van trainer Diego Simeone was met 0-2 te sterk voor Villarreal, na de eerdere misstappen tegen Levante (1-1 en 0-2 verlies). De overwinning is ook meteen een boost voor het zelfvertrouwen van Atlético, daar het Estadio de la Cerámica een ‘vervloekt’ stadion voor los Colchoneros is. Het was pas de vierde overwinning van de hoofdstedelingen in twintig duels in Vila-real, de eerste sinds 2015 én de eerste met een ander resultaat dan 0-1.

Villarreal startte sterk aan de wedstrijd, al slaagde de nummer zes van LaLiga er niet in om voor gevaar rondom het doelgebied van Jan Oblak te zorgen. Atlético voelde zich niet op zijn gemak en hield de bal ook niet lang in bezit. Een corner na een goed afstandsschot van Saúl Ñiguez leidde na ongeveer 25 minuten echter de openingstreffer in.

Een kopbal van Stefan Savic bij de tweede paal ging via Alfonso Pedraza in het doel, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt wegens buitenspel af. De VAR bekeek of er inderdaad sprake was van buitenspel of een overtreding, maar dat was niet het geval: 0-1. Het team van Unai Emery probeerde in het restant van de eerste helft een gelijkmaker te forceren, maar zonder resultaat.

?? Atlético Madrid komt op 0-2 dankzij João Félix, die een boodschap aan Diego Simeone lijkt te hebben...#ZiggoSport #LaLiga #VILATM pic.twitter.com/vvIvKhmdGX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2021

Atlético begon goed aan de tweede helft en het was aan doelman Sergio Asenjo te danken dat pogingen van Luis Suárez en Ángel Correa niet de 0-2 betekenden. Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak: Pau Torres werkte de bal niet goed weg en Joao Félix, die in de rust was ingevallen voor Thomas Lemar, schoot de bal diagonaal tegen de touwen. Een aansluitingstreffer van Villarreal bleef uit, omdat een schot van Álex Baena op de paal eindigde en dezelfde Baena zijn volley even later in de handen van Oblak zag verdwijnen.

Atlético komt door de overwinning op 58 punten uit 24 duels. Dat zijn vijf punten meer dan Barcelona, dat een duel meer heeft gespeeld. Stadsgenoot Real Madrid heeft in evenveel duels als Atlético zes punten minder verzameld en speelt maandagavond in eigen huis tegen Real Sociedad. Over exact een week staat de Madrileense kraker tussen Atlético en Real op het programma in het Wanda Metropolitano.