Ajax doet aangifte voor poging tot mishandeling na incidenten bij spelersbus

Zondag, 28 februari 2021 om 22:45 • Laatste update: 22:57

Ajax heeft besloten aangifte te doen voor poging tot mishandeling naar aanleiding van de incidenten rond de spelersbus na afloop van de wedstrijd tegen PSV, zo bevestigen de Amsterdammers aan de NOS. Op beelden op social media is te zien dat er voorwerpen worden gegooid naar Dusan Tadic, die eveens door fans van de Eindhovenaren wordt uitgescholden. Er zijn reeds twee personen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Deze twee personen zijn overigens weer in vrijheid gesteld, zo weet de NOS te melden. Het was na afloop van het duel zeer onrustig rond de spelersbus van Ajax. Vooral Tadic moest het ontgelden bij fans van de Eindhovenaren en op video’s op social media is te zien hoe hij tijdens zijn gang richting de bus bekogeld wordt met voorwerpen en scheldkannonades te verwerken krijgt. Ajax heeft nu besloten om vanwege die gebeurtenissen aangifte te doen voor poging tot mishandeling.

Wow... De beelden van hoe Dusan Tadic het Philips Stadion verlaat langs woedende PSV-fans. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 28 februari 2021

Ondanks de aanwezigheid van de politie moesten de spelers onder begeleiding van begeleiders naar de spelersbus gebracht worden. Bij het verlaten van het stadion werd Tadic omringd door een drietal beveiligers, die de Ajacied veilig naar de spelersbus moesten begeleiden. Zij konden niet voorkomen dat de aanvaller van Ajax iets naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Vermoedelijk ging het daarbij om een muntstuk, waarna Tadic naar zijn hoofd greep en zichzelf in bescherming nam. De supporter in kwestie werd al snel door een agent in de kraag gegrepen, zo is te zien op beelden die rondgaan op sociale media. Er werd gescholden en beveiligers en politie probeerden er vervolgens tussen te komen.

Tadic was hierbij de gebeten hond, omdat de aanvoerder van Ajax het in het slot van de wedstrijd tegen PSV aan de stok kreeg met Denzel Dumfries. De verdediger van PSV provoceerde in de richting van de aanvaller van Ajax. Nadat Tadic kort daarna zijn strafschop benutte met een hoog schot door het midden van het doel, keerde hij zich direct om en liep hij richting Dumfries. De aanvoerder van Ajax werd met name door Davy Klaassen tegengehouden, maar bleef schreeuwen richting de rechtsback van PSV. Tadic bevestigde na afloop dat zijn boosheid te maken had met een poging van Dumfries om de strafschopstip onklaar te maken, voordat hij aanlegde voor de penalty in de tweede minuut van de blessuretijd.