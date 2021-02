Van Hanegem haalt in column hard uit naar gedrag van Tadic

Willem van Hanegem hekelt het gedrag van Dusan Tadic in de topper tussen PSV en Ajax (1-1). Denzel Dumfries en de captain van Ajax kregen het met elkaar aan de stok en die strijd ging door tot na het laatste fluitsignaal. Teamgenoten moesten de twee kemphanen uit elkaar houden. Over het hoe en waarom hadden ze een andere lezing. Van Hanegem vindt Tadic ‘een geweldige speler’. “Maar toen ik hem na zijn rake strafschop tegen PSV zo gek zag doen, kreeg ik plaatsvervangende schaamte”, benadrukt de oud-voetballer en -trainer.

“Een puntje tegen PSV, het is bepaald niet het winnen van een EK of WK, toch?”, vraagt Van Hanegem zich openlijk af in zijn column in het Algemeen Dagblad. Dumfries was duidelijk: “Mijn moeder uitschelden, daar ben ik niet van gediend", zei de captain van PSV. “Hij weet wat hij heeft gezegd. Dan word je een beetje boos.” Van Hanegem heeft daar geen begrip voor. “Dat vind ik Ajax-onwaardig en dat meen ik echt. Doe gewoon normaal.”

Dumfries probeerde Tadic vlak voor diens penalty uit zijn concentratie te krijgen. Hij schoot de bal even weg en probeerde de strafschopstip te beschadigen. Daarbij bleef het niet volgens Tadic. “Dumfries kwam naar me toe en zei dat ik een 'pussy' was, dat ik geen leider was en dat ik de penalty ging missen”, vertelde hij aan de NOS. “Na de goal zei ik wat terug. Dat is normaal, vind ik. Ik ga niet bedanken voor het uitschelden. Ik weet niet meer wat ik precies zei. Waarschijnlijk iets in het Servisch. We hebben veel scheldwoorden.”

Van Hanegem genoot van de reactie van Dumfries, ‘die kan Frank de Boer als bondscoach lekker meenemen’, maar was verbolgen over het gedrag van Tadic. “Als Tadic zo’n grote jongen wil zijn, dan heeft hij aan Dumfries dus een verkeerde. Eerder deden Daley Blind en Tadic ook al zo kinderachtig tegen Riechedley Bazoer van Vitesse toen Ajax thuis won van die club. Zou er iemand bij Ajax zijn die vandaag zegt: ‘Tadic, ophouden nou met die kinderachtige gekkigheid. We zijn geen eersteklasser of een kleuterklas’?”

“Dumfries vertelde na afloop rustig dat de penalty bij de 1-1 terecht was. Maar Tadic moet wel zijn fatsoen bewaren, vond hij. En hij had gelijk”, oordeelde Van Hanegem. Tadic gaf Dumfries nog een tip mee. "Ik hoor van teamgenoten dat hij een fantastische jongen is en hij is een fantastische speler. Maar een 'mind-game' kan hij nu niet van me winnen. Dat hebben we gezien. Over vijf jaar misschien. Hij moet zich realiseren dat ik een Serviër ben. Elke Serviër is beter in mind-games dan elke Nederlander.”