Firmino schiet Liverpool als tweede Engelse club ooit naar bijzondere mijlpaal

Zondag, 28 februari 2021 om 22:04 • Chris Meijer

Na vier competitienederlagen op rij is Liverpool er weer eens in geslaagd om te winnen. De regerend kampioen van Engeland won met Georginio Wijnaldum in de basiself op Bramall Lane met 0-2 van Sheffield United, door doelpunten van Curtis Jones en Roberto Firmino. Liverpool bezet nu de zesde plaats in de Premier League, al hebben naaste achtervolgers Everton en Tottenham Hotspur nog wedstrijden tegoed.

Voorafgaand aan het bezoek aan de hekkensluiter van de Premier League had Liverpool zes van de laatste negen Premier League-wedstrijden verloren, evenveel als in de honderd competitieduels hiervoor. De eerste grote kansen van het duel waren voor Liverpool, via Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah. Doelman Aaron Ramsdale hield Sheffield United echter op de been en trad in de eerste helft vijf keer reddend op, wat zijn hoogste aantal reddingen in een helft van een Premier League-wedstrijd is.

Tegelijkertijd mocht Liverpool van geluk spreken dat er niet na de eerste helft een achterstand op het scorebord stond, want een eigen doelpunt van Ozan Kabak werd geannuleerd wegens buitenspel van Oliver McBurnie. Na rust slaagde Liverpool er al snel in om orde op zaken te stellen. Met 48 minuten op de klok wist Curtis Jones de score te openen. Een voorzet van Trent Alexander-Arnold werd matig weggewerkt, waardoor de bal voor de voeten van de jonge middenvelder viel en vanuit die positie maakte hij geen fout. Met een leeftijd van 20 jaar and 29 dagen is Jones de jongste speler sinds Raheem Sterling (20 jaar, 18 dagen) met een Premier League-doelpunt voor Liverpool in een uitwedstrijd.

Een kleine tien minuten later gooide Firmino de wedstrijd in het slot. Nadat hij na een aantal over verschillende schijven in de kleine ruimte het schot wist te vinden binnen het strafschopgebied, zag hij zijn poging via het been van een verdediger van Sheffield United tegen de touwen gaan. Het was de zevenduizendste treffer van Liverpool op het hoogste niveau en the Reds weten als tweede club - na stadgenoot Everton - die bijzondere mijlpaal te slechten. In de slotfase had Liverpool via onder meer Salah nog een mogelijkheid om verder uit te lopen, maar in de 0-2 stand kwam geen verandering meer.