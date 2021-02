Ophef na tweets over ‘embarrassing’ toiletbezoek Donny van de Beek

Zondag, 28 februari 2021 om 21:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:39

Donny van de Beek kwam zondag niet in actie in de topper tussen Chelsea en Manchester United (0-0) in de Premier League, maar haalde toch op opvallende wijze, dankzij een toiletbezoek, het nieuws in Engeland. De Daily Telegraph en de Daily Mirror pakken enkele uren na de kraker op Stamford Bridge uit met een zogenaamd embarassing moment van de Oranje-international. De meningen over de publicaties zijn logischerwijs verdeeld.

Van de Beek startte voor de 23e keer dit seizoen in de Premier League als reservespeler en kwam uiteindelijk niet binnen de lijnen. Tien minuten voor tijd verliet de ex-speler van Ajax opeens de reservebank van Manchester United. “Donny van de Beek is zojuist naar het toilet gegaan, het damestoilet”, publiceerde journalist Matt Law, goed voor een kwart miljoen volgers, op Twitter. Een publicatie die ruim drieduizend likes kreeg, mede omdat zijn volgers er de lol van in konden zien.

“Gelukkig waren ze leeg. Het waren de meest dichtstbijzijnde toiletten gezien vanaf de bank van Manchester United”, was de tweede, ironische, tweet van Law, die blijkbaar niet onder de indruk was van het spel dat de ploegen van Thomas Tuchel en Ole Gunnar Solskjaer lieten zien. De Daily Telegraph en de Daily Mirror publiceerden zelfs een artikel over het toiletbezoek van de Nederlander.

Niet iedereen kan de tweets van Law waarderen, met name van de kant van de supporters van Manchester United. Reacties als Pathetic journalist, garbage of Great reporting, imagine spending that much money on a journalism degree just to use it to write this tweet en Visionary reporting from the Daily Telegraph volgden, versus grappen à la Van de Leak en Van de Toilet.