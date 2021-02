‘Je verwacht niet dat hij tegen Blind zegt: ‘Hé, wat is dat met je passing?‘’

Zondag, 28 februari 2021 om 21:10 • Laatste update: 21:38

Kenneth Perez is niet bepaald te spreken over het niveau in de wedstrijd tussen PSV en Ajax (1-1). De Deense analist is in het programma Dit was het Weekend van ESPN met name kritisch over het optreden van de Amsterdammers. Perez noemt Gravenberch het ‘grote voorbeeld van verkeerde keuzes en langzame besluitvorming’ in het Philips Stadion.

“Ik vond het algehele voetbaltechnische niveau heel belabberd. Er waren van beide ploegen momenten waarop ze heel goed druk zetten en dan begrijp ik dat je soms niet de goede oplossingen heb, maar er waren ook veel vrije momenten waarop het matig was”, zo geeft Perez te kennen. “Voor Ajax leggen we de lat hoger, maar dat doen ze zelf ook. Het was abominabel. Gravenberch was een groot voorbeeld van verkeerde keuzes en langzame besluitvorming. Timber stond naast de man, in plaats van op de man. Álvarez handelde te traag. Maar ja, zo is hij. Kudus viel dramatisch in.”

Collega-analist Marciano Vink vraagt aan Perez of dat te maken heeft met vermoeidheid. “Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Spelers willen dat het liefst niet als excuus gebruiken, dat siert ze. Maar Gravenberch is achttien jaar”, stelt de Deense analist. Presentator Jan Joost van Gangelen haalt aan dat hij op Instagram een bericht kreeg van iemand die stelde dat er ook naar Daley Blind en Dusan Tadic moest worden gekeken, niet alleen naar jonge spelers als Gravenberch.

“Ga daar vooral niet over in discussie”, reageert Perez. “Supporters mogen altijd alles vinden. De ene dag ben je anti-Ajax, dan weer anti-PSV. Dat mag allemaal. Als je op het veld staat, maakt het niet uit of je 15, 17, 34 of 38 bent. Je wordt allemaal op dezelfde manier beoordeeld. Je kan niet zeggen: ‘Hij is 36, dus dan mag het’. Of: ‘Hij is 18, dan mag het’. Die jongen is achttien, heeft heel veel wedstrijden gespeeld.”

“Heel veel goede wedstrijden. Maar het gaat nu even wat minder. Tegen Lille was hij matig. Tegen PSV was hij matig”, vervolgt Perez. “Daley Blind is de meest ervaren speler, maar hij leed tegen PSV het meeste balverlies van allemaal. Je verwacht niet dat iemand als Neres naar Blind kan lopen en kan zeggen: ‘Hé, wat is dat met je passing vandaag?’ Dat is dus ook het het geval.”