Discussie tijdens Rondo over Martínez: ‘We hebben er al ruzie over gehad’

Zondag, 28 februari 2021 om 20:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:24

Lisandro Martínez ontsnapte in de slotfase van het duel tussen PSV en Ajax (1-1) aan een rode kaart, toen hij zijn voet op het onderbeen van Eran Zahavi plaatste. Het voorval leidde in het programma Rondo van Ziggo Sport tot een hevige discussie tussen Marco van Basten en Jan van Halst, die het duidelijk niet eens waren over het feit dat scheidsrechter Danny Makkelie de actie van de Argentijnse verdediger onbestraft liet.

Zahavi schoot de bal drie minuten voor tijd weg, terwijl Makkelie al had gefloten. Wat volgde was een natrappende beweging van Martínez in de richting van de Israëliër. “Hét moment van de wedstrijd was natuurlijk het niet geven van de rode kaart aan Martínez”, was Van Halst van mening. “Echt schandelijk. Ik snap er helemaal niks van hoor, hij gaat echt vol op zijn poot staan. Ja, we hebben er al ruzie over gehad”, wijst hij naar Van Basten, die aan de andere kant van de tafel duidelijk een andere mening overhield aan het voorval in de slotfase van de onbesliste topper.

“Ik vind het onzin dat je dat zegt. Een rode kaart is echt too much. Die jongen (Zahavi, red.) moet die hele bal niet aanraken”, aldus Van Basten. “Er is allang afgefloten. Dit is het gevolg van het feit dat hij begint, die Zahavi.” Ook Youri Mulder begreep niet waarom Makkelie niet naar de kant werd geroepen door de videoscheidsrechter. “Ze hebben zo’n scherp oog dat ze wel iets zien in de handsbal van Yorbe Vertessen, maar weigeren naar dit geval te kijken.” PSV kwam op 2-0 tegen Ajax, maar zag het doelpunt van Vertessen vlak voor tijd worden afgekeurd wegens hands.

Ook scheidsrechtersbaas Dick van Egmond liet zich in het programma Dit was het Weekend van ESPN uit over het voorval tussen Zahavi en Martínez. “We hebben dit soort overtredingen al vaker gezien. Volgens de regel is dit geel, als het geen stampen op het been of de voet is”, liet Van Egmond weten. “De VAR kan voor een gele kaart niet ingrijpen, maar geel was hier zeker op z’n plaats geweest. We hebben het dit jaar al vaker gezien, bij Edson Álvarez, Nicolás Tagliafico en Oussama Tannane. Volgens de regel is een gele kaart hiervoor het maximum als het niet met veel kracht gebeurt.”