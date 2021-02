Boadu werd geprikkeld: ‘Hij zeurde al dat ik nog geen hattrick had gemaakt’

Zondag, 28 februari 2021 om 20:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:20

Myron Boadu was zondag de gevierde man, toen AZ in eigen huis met 4-2 te sterk was voor Feyenoord. De spits, die Feyenoord eerder dit seizoen in De Kuip (2-3 winst) ook al pijn deed met twee treffers, nam drie van de vier doelpunten voor zijn rekening en werd daarmee met zijn twintig jaar de op-één-na-jongste speler met een hattrick tegen Feyenoord, na Marco van Basten. Na afloop van het duel koos de jonge spits voor de camera van ESPN een gelukkige uit voor de wedstrijdbal.

Door zijn hattrick staat Boadu na zondag op elf treffers in de Eredivisie. De spits van AZ werd geprikkeld door zijn vader. “Hij liep al te zeuren dat ik nog geen hattrick had gemaakt. Hij krijgt de wedstrijdbal”, aldus Boadu. Het goede optreden van de spits kwam niet heel ongelegen, aangezien bondscoach Frank de Boer aandachtig toeschouwer was tijdens de topper. “Lekker dat hij erbij was”, zag ook Boadu. De aanvalsleider werd in november 2019 voor de eerste keer bij Oranje gehaald en was bij zijn debuut direct trefzeker in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Estland.

Boadu werd tegen Feyenoord tot twee keer toe op maat bediend door achtereenvolgens Calvin Stengs en Owen Wijndal, die de zwaktes in de verdediging bij Feyenoord pijnlijk blootlegden. “Ze vroegen het zelf ook al: wat was de mooiste? Ik kan echt niet kiezen. Die bal van Calvin is niet normaal, maar die ballen geeft hij elke week. Misschien toch die van Owen dan.” Wijndal legde de bal vanaf de linkerkant van het veld tussen Marcos Senesi en doelman Justin Bijlow in, waarna het voor Boadu een koud kunstje was om de 2-2 tegen de touwen te schieten.

In de tweede helft nam AZ vervolgens afstand. “Ik heb goede ballen gekregen en alles ging erin. Ik heb geen kans gemist volgens mij”, aldus Boadu. Feyenoord lijkt door de nederlaag voorgoed afscheid te moeten nemen van de tweede plek, nu de achterstand op PSV is opgelopen tot acht punten. AZ is twee punten verwijderd van de plek die aan het einde van de rit recht geeft op een Champions League-ticket. Boadu heeft zich daarnaast geschaard in het rijtje met topscorers. “Die nummer één ga ik niet meer halen. Of ik tweede op de topscorerslijst kan worden? Malen heeft er veertien? Dat moet lukken.”