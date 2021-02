Misstap van Ugurcan Çakir beslist topper Trabzonspor - Fenerbahçe

Zondag, 28 februari 2021 om 19:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:44

Fenerbahçe heeft zondag uitstekende zakengedaan in de Süper Lig. Het team van trainer Erol Bulut won een week na de verrassende thuisnederlaag tegen Göztepe (0-1) met minimaal verschil van concurrent Trabzonspor én slaat een gat van zes punten met de nummer vier: 0-1. Door de overwinning heeft Fenerbahçe drie punten minder dan koploper Galatasaray en evenveel punten als Besiktas, dat echter nog een duel tegoed heeft.

Ugurcan Çakir was vijf kwartier lang niet te passeren door de spelers van Fenerbahçe. De doelman van Trabzonspor keerde in de 24e minuut een schot van Mert Yandas in de linkerhoek en vlak daarna een rebound van Attila Szalai. Drie minuten later was de doelman ook attent toen hij Mame Thiam de bal van dichtbij kon binnenkoppen.

Fenerbahçe, met Mesut Özil in de basis, trok de wedstrijd een kwartier voor tijd naar zich toe. Dimitrios Pelkas mocht meters maken richting het strafschopgebied en haalde ruim twintig meter voor het doel uit met rechts. De lage inzet richting de rechterhoek leek houdbaar voor Ugurcan, maar de doelman moest toch het antwoord schuldig blijven: 0-1.

In de extra tijd hoopte Trabzonspor een strafschop te krijgen na een luchtduel tussen Enner Valencia en Vitor Hugo. De VAR bekeek de beelden, maar zag geen overtreding van de aanvaller van Fenerbahçe. De bezoekers hadden in minuut 95 nog een grote kans via Mbwana Samatta, maar ondanks zeeën van ruimte ging de diagonale inzet van de vervanger van Özil naast het doel.