Sergio Padt lijkt conclusie te trekken: ‘Ik heb mijn telefoon nog niet bekeken’

Zondag, 28 februari 2021 om 17:34 • Dominic Mostert

Sergio Padt verwacht het seizoen af te maken bij FC Groningen. De doelman bereikte in een eerder stadium al een akkoord met Ludogorets over een transfer per 1 juli, maar deze maand meldde de topclub uit Bulgarije zich om werk te maken van een vervroegde overgang. De transfermarkt in Bulgarije sluit zondagavond de deuren en Padt rekent er niet op dat beide clubs nog overeenstemming bereiken, ondanks dat hij zelf een 'lichte voorkeur' had voor een vervroegde transfer.

Woensdag vertelde Padt aan ESPN dat er 'een kans' bestond dat hij deze maand nog de oversteek zou maken. Ludogorets had een bod uitgebracht en bood Groningen daarmee de mogelijkheid om nog een transfersom te verdienen aan de keeper. Nu lijkt een transfervrij vertrek in de zomer aanstaande. "Het was ook een luxeprobleem", zegt Padt zondagmiddag na de 1-0 zege op Fortuna Sittard over de keuze die hij moest maken.

"Je speelt daar mee om het kampioenschap en je kunt acclimatiseren om uiteindelijk in de voorronde van de Champions League te gaan spelen. Hier ben ik misschien wel aan mijn beste seizoen bezig, op het seizoen met de bekerwinst in 2015 na. Het is een luxeproleem, maar misschien kan ik niet kiezen", geeft hij aan. "Ik had een lichte voorkeur en die heb ik uitgesproken. Daar heeft Mark-Jan (Fledderus, technisch directeur, red.) prima op gereageerd."

"Mits het juiste bedrag werd betaald aan de club, had ik liever nu willen gaan om te acclimatiseren. Maar dat is blijkbaar niet het geval geweest. Mark-Jan heeft daar een prima uitleg over gegeven en gezegd dat Groningen bezig is aan een goed jaar en mij daarin nodig heeft", aldus Padt, die niet rekent op een laat akkoord. "Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken, maar daar ga ik niet vanuit. Ik ga ervan uit dat ik de laatste tien wedstrijden en eventuele play-offwedstrijden hier speel." Groningen staat momenteel zesde in de Eredivisie.