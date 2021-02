Heung-Min Son evenaart prestatie van Van der Vaart uit november 2010

Zondag, 28 februari 2021 om 17:01 • Laatste update: 17:17

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een klinkende zege geboekt in de Premier League. In eigen huis was de ploeg van José Mourinho was met 4-0 te sterk voor Burnley, dat bovendien de snelste tegentreffer in de clubgeschiedenis incasseerde. Gareth Bale had slechts 68 seconden nodig om de score te openen en tekende ook de vierde Londense treffer aan. Verder zetten ook Harry Kane en Lucas Moura hun namen op het scorebord. Heung-Min Son leverde twee assists op Bale en is daardoor de derde speler die dat lukt in één Premier League-wedstrijd, na Rafael van der Vaart (in november 2010 tegen Blackburn Rovers) en Aaron Lennon (in oktober 2011 tegen Queens Park Rangers).

De teams stonden koud op het veld toen Son aan de linkerkant van het veld alle ruimte kreeg om een goede voorzet te bezorgen bij Bale. De Welshman ontdeed zich dankzij een uitstekende loopactie van zijn directe tegenstanders, waardoor hij eenvoudig kon binnentikken: 1-0. In de zesde speelminuut kreeg Kane een goede mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar zijn schot vanaf de rand van het zestienmetergebied vloog rakelings naast de linkerpaal.

Na een kwartier spelen had de spits het geluk wel aan zijn zijde, toen hij de 2-0 alsnog op het scorebord kreeg. Na een fraaie dieptebal van Bale had Kane een goede aanname in huis, waarna hij vervolgens naar binnen sneed en in de korte hoek doel trof. Daarmee was het nog niet gedaan met de niet-aflatende aanvalslust van Tottenham, dat na ruim een half uur spelen de wedstrijd al definitief in het slot gooide. Lucas Moura kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten nadat James Tarkowski er niet in slaagde weg te werken, waardoor het voor de Braziliaan een koud kunstje was om de 3-0 binnen te schieten.

In het tweede bedrijf besloot de thuisploeg de teugels enigszins te laten vieren, al betekende dat niet dat Burnley daardoor beter in de wedstrijd kwam. Integendeel, want tien minuten na rust vond Tottenham de vierde treffer van de middag. Son gaf een bal in de loop mee aan Bale, die volledig vrijgelaten werd en de bal op fraaie wijze in de verre hoek krulde: 4-0. Het was de zevende keer in de zijn laatste vier optredens in alle competities dat de Real Madrid-huurling betrokken was bij een treffer: vier goals en drie assists. Dankzij de zege klimmen the Spurs, die 39 punten hebben, voorlopig naar de achtste plek op de ranglijst; Burnley blijft met 28 punten steken op de vijftiende positie.