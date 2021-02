Romelu Lukaku eist hoofdrol op met treffer na 32 seconden en assist

Zondag, 28 februari 2021 om 17:08 • Laatste update: 17:30

Internazionale heeft zaterdagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt in de Serie A. In eigen huis ontving de ploeg van trainer Antonio Conte Genoa, dat met 3-0 verslagen werd. Al na 32 seconden was het Romelu Lukaku die i Nerazzurri op voorsprong schoot, waarna de Belgische spits ook bij de 2-0 een hoofdrol speelde door Matteo Darmian bedienen. Stefan de Vrij deed negentig minuten mee bij Inter, terwijl Kevin Strootman de hele wedstrijd op het veld stond bij Genoa.

De ontmoeting in het Giuseppe Meazza was net een halve minuut oud, toen Inter al de gewenste voorsprong in handen kreeg. Na een combinatie met Lautaro Martínez snelde Lukaku richting de rand van het zestienmetergebied, waarna de clubtopscorer een succesvol schot richting de linkerbenedenhoek produceerde: 1-0. De vroege openingstreffer was voor Inter geen reden om gas terug te nemen, want na een kwartier spelen kon de thuisploeg de marge al bijna verdubbelen. Lukaku had een goede steekpass in huis op Darmian, die oog in oog met doelman Mattia Perin aan het kortste eind trok: geen treffer.

Drie minuten later werd Nicolò Barella gevaarlijk namens Inter met een schot vanuit de tweede lijn; ditmaal was het echter de lat die een treffer voorkwam. Na de doelpoging viel het tempo enigszins uit de wedstrijd. De thuisploeg vertrouwde op een goede afloop; Genoa, dat in het eerste bedrijf geen enkele doelpoging kreeg, was daarentegen niet bij machte om de Milanese defensie te kraken. Hoewel ook de openingsfase van de tweede helft voor de neutrale kijker geen lust voor het oog was, viel twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd toch nog de beslissing.

Lukaku kreeg de bal na een inworp voor zijn voeten en vond in het strafschopgebied de vrijstaande Darmian, die, zonder aan te hoeven nemen, het leer diagonaal ineens achter Perin schoof: 2-0. Het slotakkoord werd een kwartier voor tijd gespeeld door invaller Alexis Sánchez, die uit de rebound de 3-0 tegen de touwen kopte. Dankzij de zege gaat Inter, dat 56 punten verzamelde, steviger aan de leiding in de Serie A, al krijgt AC Milan, dat met 49 punten in het kielzog vaart, later op de zondag de kans om op bezoek bij AS Roma de marge weer te verkleinen.